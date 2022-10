IL PROGRAMMA per la festa del 4 novembre: ritrovo alle 10,30 in piazza del Popolo

In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate San Severino ha organizzato una cerimonia ufficiale che prevede per il 4 novembre prossimo manifestazioni in ricordo dei concittadini caduti per l’indipendenza, l’unità e la libertà d’Italia.

Questo il programma ufficiale: alle 10,30 ritrovo delle autorità, delle associazioni e di alcune classi delle scuole settempedane in piazza Del Popolo, davanti al teatro Feronia, da dove muoverà un corteo fino al monumento dei Caduti in Guerra, in via Roma. Durante la manifestazione effettuerà servizio il Corpo filarmonico bandistico “Francesco Adriani”. La cittadinanza è invitata a partecipare.