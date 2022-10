L'APPUNTAMENTO organizzato da Pro loco e Comune è per lunedì: la prima escursione alle 10, la seconda alle 17

San Severino torna ad aderire alla Giornata nazionale del trekking urbano. L’iniziativa, giunta alla 19esima edizione, quest’anno avrà come tema: “Che spettacolo di trekking”. Per l’occasione lunedì (31 ottobre) la Pro Loco e il Comune propongono un tour alla scoperta delle bellezze cittadine tra arte, storia e natura. Doppio l’appuntamento: alle 10 per l’escursione della mattina e alle 17 per l’escursione del pomeriggio. Si parte dalla Torre dell’Orologio per proseguire poi alla volta della chiesa di Santa Maria delle Vergini e arrivare al Duomo vecchio. Qui sarà possibile ammirare le bellezze del Castello al Monte: dal chiostro della Canonica al piazzale degli Smeducci. L’itinerario terminerà con una visita guidata al teatro Feronia.

La lunghezza del percorso sarà di 3,5 chilometri, la difficoltà è medio bassa. Tutto l’itinerario può essere percorso in modo autonomo, servendosi delle cartine che verranno consegnate dall’ufficio Iat Pro Loco, oppure con guida turista su prenotazione e a pagamento (5 euro a persona e gratuito per i bambini fino a 5 anni). Per informazioni ci si può rivolgere alla Pro loco tel. 0733 638414.