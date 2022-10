MACERATA - Sarà realizzata convertendo un vecchio campetto da calcio al termine di via Manini. L'assessore Laviano: «In due anni, nel pieno rispetto del programma elettorale, abbiamo già programmato una serie di interventi su alcuni sgambatoi della città»

«Inizieranno entro la fine dell’anno i lavori di realizzazione della nuova area cani a Sforzacosta. Quella attuale sarà riconvertita per altri scopi». E’ quanto fa sapere l’amministrazione comunale di Macerata, dopo che i residenti della zona avevano chiesto la realizzazione di un’altra area dedicata agli amici a quattro zampe in sostituzione di quella che sarà dismessa. La nuova area cani sarà realizzata convertendo un vecchio campetto da calcio, ormai in disuso, al termine di via Manini. «In due anni, nel pieno rispetto del programma elettorale, abbiamo già programmato una serie di interventi su alcuni sgambatoi della città: Piediripa (riqualificazione), Sforzacosta (nuova realizzazione) e via Panfilo (nuova progettazione) – ha commentato l’assessore con delega agli Animali d’Affezione Laura Laviano -. Per quanto riguarda Sforzacosta, l’area sarà molto ampia e permetterà la fruizione, nello stesso momento, da parte di più tipologie di cani. Un ringraziamento va all’Ufficio Ambiente e Tutela del Benessere Animale che ora può contare sulla figura del veterinario che, da professionista del settore, si sta occupando della riqualificazione di queste aree nel pieno rispetto delle persone che le frequentano e del benessere animale».

I lavori prevedono la sistemazione della rete perimetrale e la realizzazione di due nuove recinzioni interne, così da razionalizzare l’ampia superficie creando più spazi separati, che ne permetteranno la fruizione a più cani contemporaneamente. A corredo, per rendere confortevole la permanenza degli animali e dei proprietari, verranno posizionate delle panchine e piantati due alberi provvisti di irrigazione automatica. Esternamente all’area verrà posizionata una fontanella con ciotola in acciaio integrata, appositamente studiata per l’abbeveramento dei cani.