L'ATTIVITA' della Polizia stradale di Macerata si è svolta in particolare sulla SS 571 e sulla SS 16 a Porto Potenza e Porto Recanati. Tolti complessivamente 531 punti dai documenti di guida

Controlli della polista stradale di Macerata nell’ultimo mese: multati 205 automobilisti a quali sono stati tolti complessivamente 531 punti dai documenti di guida, undici patenti ritirate a conducenti sorpresi al volante con un tasso alcolico superiore al consentito, sei di questi denunciati a causa dell’elevato livello del tasso alcolemico.

I servizi, condotti nell’ambito di specifiche indicazioni del Prefetto Ferdani, si sono svolti in particolare sulla SS 571 e sulla SS 16 a Porto Potenza Picena e Porto Recanati. Sono stati sanzionati quattro conducenti per guida con patente revocata, sequestrati tre veicoli perché privi di assicurazione, multati 13 conducenti per l’utilizzo del telefono cellulare durante la guida, altri 62 per il mancato utilizzo delle cinture di sicurezza e tre per guida pericolosa.

Inoltre, un veicolo è stato sequestrato ai fini della confisca, in quanto il conducente è stato sorpreso a circolare nonostante il mezzo fosse già stato precedentemente sequestrato dalla Stradale di Macerata, poiché circolava sprovvisto di assicurazione. I servizi della Polizia Stradale hanno consentito di procedere alla contestazione di 205 infrazioni al Codice della Strada per un totale di 531 punti decurtati. In ambito provinciale, infine, sono stati effettuati rilievi relativi a 24 incidenti stradali di cui 14 con feriti. L’attività si inquadra nel più ampio contesto generale di prevenzione e di controllo del territorio sviluppato dalla Questura di Macerata, a seguito di tematiche di settore approfondite in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.