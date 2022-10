SOCCORRITORI anche nel Maceratese per Pia Conti, l'anziana di 94 anni che ha fatto perdere le proprie tracce ad Amandola. Sarebbe stata vista nella zona tra Le Grazie e Poggio di Sarnano

Si stanno concentrando anche a Sarnano le ricerche di Pia Conti, l’anziana di 94 anni da Amandola. La donna ha fatto perdere le proprie tracce da lunedì, dopo essersi allontanata dalla sua abitazione di via Sant’Ilario.

Ieri è scattato l’allarme e sono partite le ricerche. In campo i vigili del fuoco, impegnati anche con i droni, i cinofili e le squadre di terra, diversi volontari, il Soccorso alpino, i carabinieri e i colleghi della Forestale, la Protezione civile. Ieri le ricerche si sono concentrate oltre alle zone contigue all’abitazione della 94enne, posta ai margini di un’area impervia, una vasta zona boschiva caratterizzata da fossi e dirupi, e la rete viaria prossima al centro abitato. Anche il sindaco di Amandola Adolfo Marinangeli aveva lanciato un appello: «Su indicazione della prefettura di Fermo si comunica che sono in corso le operazioni di ricerca della signora Pia Conti che da lunedì mattina risulta essersi allontanata dalla sua abitazione di via Sant’Ilario. Chi avesse notizie o informazioni della signora Conti è pregato di chiamare il 112. Grazie per la collaborazione», aveva scritto sulla pagina Facebook istituzionale del Comune. Stamattina le ricerche si sono spostate anche a Sarnano, dove l’anziana sarebbe stata avvistata, in particolare nella zona tra Le Grazie e Poggio.