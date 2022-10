Maturità, venti anni dopo

si ritrovano gli studenti di Elettrotecnica

SAN SEVERINO - Le due classi dell'Itis "Eustachio Divini" si sono date appuntamento all'agriturismo Ponte dei Canti per festeggiare il ventennale dagli esami

Gli ex studenti della sezione B e C di Elettrotecnica dell’Itis “Eustachio Divini” di San Severino si sono dati appuntamento all’agriturismo Ponte dei Canti per festeggiare il ventennale trascorso dall’esame di maturità.

Un’idea nata per caso qualche mese fa da due membri di quella classe, trasformata poi in una bella giornata tutti insieme. L’occasione per ridere e ricordare tanti bei momenti passati in classe e in gita negli anni più belli e spensierati della giovinezza, con l’apice in quinto del viaggio a Praga tramutatosi in una festa continua che costrinse vari professori agli straordinari nell’inseguimento di quel bel gruppo di ragazzi vivaci dell’epoca. Amicizie nate sui banchi di scuola che ancora oggi durano nel tempo, con la promessa fatta a fine pranzo di riprovare a ritrovarsi ancora tra qualche anno, con lo stesso piacere e la stessa emozione vissuta nel rivedersi uniti dopo così tanto tempo.

