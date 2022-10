SANT'ELPIDIO A MARE - L’uomo, M. S. si trova ricoverato a Civitanova dove oggi è stato raggiunto dall'ordine spiccato dal gip. Le sue condizioni cliniche sarebbero in miglioramento e a breve potrebbe essere trasferito in carcere. Al momento i militari hanno predisposto un servizio di piantonamento in attesa delle dimissioni

Arrestato il 56enne indiano ritenuto l’autore dell’omicidio del 29enne indiano Satwant Singh, nella tarda serata del 17 ottobre scorso. L’uomo, M. S., si trova ricoverato all’ospedale di Civitanova (anche lui era rimasto ferito da una coltellata). Lì oggi i carabinieri di Fermo, nel primo pomeriggio, gli hanno notificato l’ordinanza di custodia cautelare. Le condizioni cliniche dell’indagato sarebbero in miglioramento e a breve potrebbe lasciare l’ospedale e, in base al provvedimento emesso oggi, essere trasferito in carcere.

Al momento i militari hanno predisposto un servizio di piantonamento in attesa delle dimissioni dell’uomo. La misura cautelare è stata emessa dal gip del Tribunale di Fermo che ha condiviso la richiesta della procura, supportata dalle risultanze investigative raccolte in questi giorni dai carabinieri di Fermo. Non certo un fulmine a ciel sereno l’ordinanza di custodia cautelare per il 56enne, da subito principale indiziato dell’omicidio del suo connazionale Satwant Singh. I due, infatti, erano coinquilini, abitavano insieme nell’appartamento di via Turati, a Bivio Cascinare, dove il 17 ottobre si è consumata la tragedia.

I sospetti dei carabinieri si sono subito concentrati su di lui. Stando ad alcune testimonianze oculari raccolte dagli inquirenti, solo loro due avrebbero preso parte alla lite sfociata poi in tragedia. Una lite per futili motivi. Poi è spuntato quel coltello, con una lama di 34 centimetri, di quelli usati nel settore agroalimentare. Un’arma bianca costata la vita al 29enne e forse la stessa che ha causato la grave ferita all’addome del 56enne. Ecco, anche su come sia stata inferta la coltellata al 56enne hanno lavorato senza sosta i carabinieri.

Arrivati sul posto, quella sera, i sanitari hanno trovato praticamente già morto Satwant Singh, a causa di una letale ferita all’addome che gli ha provocato un arresto cardiaco a causa di una grave emorragia. Nessuna traccia di colluttazione, come emerso dall’autopsia. Il 56enne, invece, da subito individuato come principale indiziato, era stato in serata trasportato d’urgenza all’ospedale di Civitanova per una ferita all’addome.

Da lì il prosieguo delle indagini che, dopo i rilievi nella casa della tragedia, le indagini e le testimonianze oculari e non raccolte dagli investigatori del Nucleo investigativo dell’Arma, hanno portato all’ordinanza cautelare per il 56enne operaio agricolo, che ancora non ha potuto fornire la sua versione dei fatti in quanto, si diceva, ricoverato in ospedale. L’uomo è arrivato la sera del 17 ottobre in gravi condizioni al nosocomio civitanovese. Col passare delle ore le sue condizioni, però, sono progressivamente migliorate. E ora si attendono le dimissioni per raccogliere la sua versione dei fatti.

(Redazione Cf)