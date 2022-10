“Sono solo Leopardi”

a Villa Colloredo Mells

RECANATI - Venerdì lo spettacolo teatrale realizzato dalla compagnia Sei Alla Zero di Bologna e tratto dalle Operette Morali

24 Ottobre 2022

In occasione dell’VIII Giornata Europea dei Parchi Letterari si terrà a Recanati lo spettacolo teatrale “Sono.Solo.Leopardi”, realizzato dalla compagnia Sei Alla Zero di Bologna e tratto dalle Operette Morali. L’appuntamento ad ingresso libero è per venerdì, alle 18 al museo civico Villa Colloredo Mels.

La pièce teatrale approda nelle Marche dopo il successo riscontrato nella Prima di Bologna, tenutasi al prestigioso Teatro Dehon; la tappa recanatese, parte di un mini tour che proseguirà ad Ascoli e a Roma, si va a configurare come particolarmente significativa per la Compagnia in quanto approda non solo nella città natale di Giacomo Leopardi, ma anche al museo civico di Villa Colloredo Mels, che ospita l’importante collezione leopardiana del Comune di Recanati.

Il copione di questa commedia in un unico atto è del tutto originale. Con le “Operette morali” Leopardi ha inteso fare una critica filosofica della società e del potere del suo tempo, dove secondo il poeta, è ridicolo credere che tutto l’universo sia stato costruito per il benessere dell’uomo. Caratteristica principale di questa pièce sono i dialoghi dei sei personaggi in scena, tratti fedelmente dall’opera leopardiana e preceduti dall’intervento di un’attrice nelle vesti di un uomo, che parla e si atteggia come Capocomico di un teatro popolare, la cui rappresentazione si immagina avvenire in una piazza, o in una stazione o addirittura in un deserto; è proprio il Capocomico a collocare sulla scena gli interventi dei vari personaggi e a concludere lo spettacolo con il monologo di “Colombo”, riflessione sul dolore umano. Il carattere di “philosophique” del testo leopardiano ha fornito lo spunto agli attori per accentuare l’indole di astrattezza che posseggono tutti loro in scena, nonché per lasciare il finale volutamente nell’incertezza. La commedia sarà sicuramente in grado di regalare al pubblico, con garbo associato ad una pungente ironia, un momento di autentica riflessione non solo sull’opera leopardiana. Lo spettacolo è a ingresso libero, con prenotazione consigliata: 0717570410/WhatsApp 393 8761779/recanati@sistemamuseo.it

