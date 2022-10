Quanno se jocava a mòrra

LA DOMENICA con Mario Monachesi

23 Ottobre 2022 - Ore 09:03 - caricamento letture

di Mario Monachesi

‘Se jocava unu contro unu, anche dui contro dui. Li jocatori ‘bbassava assème le deta (dita) urlènno un nummiru, se currispunnia a le deta fatte vedé’, vignia. Se ce ‘cchjappava tutti e du’, la jocata vinia ‘nnullata.

Li nummiri vinia ditti sempre a voce arda, anche per confonne l’avversariu. Pe’ èsse più chjari, diciamo che vesognava ‘nduinà’ lu nummiru de le deta calate da tutti e du’, usènno ‘na sola ma’.

Ce se jocáva sempre, ogni orda che ce se ‘ncuntrava. Li contadì’ siccome fadigava jó pe’ li campi, ce jocava la domenneca, su lu spiazzale de la chjesa, prima e dopo la messa, o su le feste o su li pranzi e se scummittia non più de ‘na viuta: un vecchjé’ de vi’.

All’epoca per issi adèra un de li pochi divirtimenti perché pora jente fadigava per magnà’, no’ per fa’ li sordi.

“La mòrra adè un jocu che vè’ da tanto lontano, le prime nòe ‘rria dall’ anticu Egitto. Nell’antica Roma se chjamava “micatio” o “digitis micare”. (Il verbo “mico” in latino significa guizzare, balenare, in riferimento al veloce movimento delle dita). Adèra un jocu cuscì diffusu che per di’ che ‘na persona adèra onesta, se dicia “adè unu che ce poli jocá’ a mòrra a lo scuro”.

Fino a tant’anni fa vinia cunsideratu un jocu d’azzardu e pe’ le tante cagnare che ce scappava vinia pruivitu da la leje (legge). Po’ co’ lu tempu adè diventatu un passatempu normale do’ al massimo otre a un vecchjè’ de vi’, se scummittia ‘na vira (birra), ‘na ‘ranciata (aranciata), ‘na viuta de spuma. Adèra diventatu ormai un momentu de ‘ll’igria (allegria), de piccola casciara che jutava a passà’ a la meno pegghjo li tanti momenti duri, li sacrifici sopportati facènno l’amara ma onesta vita da contadì’.

