Zappoli e Med Store Tunit,

si dividono le strade

VOLLEY - Lo schiacciatore classe ’95 ha deciso di lasciare la squadra per fare ritorno alla Sistemia Aci Castello

22 Ottobre 2022 - Ore 14:45

Enrico Zappoli, arrivato quest’estate dalla Sistemia Aci Castello, interrompe anzitempo la sua avventura con la Med Store Tunit. Lo schiacciatore classe ’95 ha deciso di lasciare la squadra per fare ritorno alla Sistemia Aci Castello a causa di alcuni problemi riscontrati nel suo tesseramento come italiano nel roster della Med Store Tunit Macerata. Zappoli si era ben integrato nel gruppo ed erano tante le aspettative sul contributo che avrebbe potuto dare ad una formazione già competitiva, come si era visto durante le amichevoli estive. «La società e lo staff tecnico – conclude la nota – accettano la scelta dello schiacciatore e gli augurano un in bocca al lupo per il proseguimento della stagione».

