L’architetto Enrico Crucianelli

“bomber” dell’edilizia

RICONOSCIMENTO - Il titolare della Rest\Edile srl ha ricevuto il prestigioso premio nell’ambito della quarta edizione della manifestazione Cassa Edile Awards al Saie di Bologna. La motivazione: «Crescita maggiore in Italia in termini di contribuzione»

22 Ottobre 2022 - Ore 10:45

L’architetto maceratese Enrico Crucianelli, già presidente della Sezione Costruttori di Confindustria Macerata e ora vice presidente Ance Macerata, titolare della Crucianelli Rest\Edile S.r.l., ha ricevuto ieri il prestigioso Premio “Bomber” nell’ambito della quarta edizione della manifestazione Cassa Edile Awards al Saie di Bologna.

La Crucianelli Rest/Edile Srl, azienda storica di Confindustria Macerata, di cui l’Arch. Enrico Crucianelli rappresenta la seconda generazione essendo stata fondata nel 1968 dal padre Mario Crucianelli, si è distinta come eccellenza nel settore del Restauro e si è aggiudicata il Premio per essere stata l’impresa che ha avuto la crescita maggiore in Italia in termini di contribuzione.

«Un importante riconoscimento – si legge in una nota della Cassa Edile – che il sistema delle Casse Edili assegna annualmente ad imprese, lavoratori e consulenti, che si sono distinti per comportamenti virtuosi, per l’attenzione al lavoro regolare e sicuro nell’ambito del sistema bilaterale».

«Sono veramente orgoglioso di ricevere questo importante Premio – ha dichiarato l’architetto Crucianelli – la nostra è un’impresa nata più di 50 anni fa, che negli anni ha saputo innovarsi ponendo sempre massima attenzione alla sicurezza, alla formazione, alla regolarità e alla legalità nel solco della tradizione di radicamento nel territorio e nella comunità»

Hanno espresso all’architetto Crucianelli le più sentite congratulazioni il presidente Massimo Paci e la vicepresidente Filomena Palumbo della Cassa Edile di Macerata, il presidente Ance Macerata Carlo Resparambia e gli organi direttivi.

