“Grammatica delle emozioni”,

Umberto Galimberti a Corridonia

CULTURA - Il filosofo parlerà al pubblico il 10 novembre, alle 21,15, al teatro Velluti. L'assessore Massimo Cesca: «Ci aiuterà a fronteggiare un periodo complesso sul piano lavorativo, economico e sociale, con tante incognite e cambiamenti in atto»

22 Ottobre 2022 - Ore 14:35 - caricamento letture

Umberto Galimberti sarà a Corridonia il 10 novembre, alle 21,15 al teatro Velluti e parlerà al pubblico della “Grammatica delle emozioni”. «A Corridonia si inizia a vedere il nuovo corso culturale – spiega Massimo Cesca, assessore alla Cultura, al Turismo e alle Attività produttive -. Avevamo promesso una città aperta al contesto nazionale e sempre più attrattiva per le persone e le aziende. Stiamo cercando di mantenere gli impegni tramite iniziative qualificanti. Dopo il grande successo del musical sulla storia cittadina realizzato grazie alla Compagnia della Marca e del quale stiamo realizzando un video professionale da mettere a disposizione delle scuole e da usare come promozione della città, ieri abbiamo deliberato di aderire alla rassegna Parlare Futuro – Lezioni d’Autore. Nell’ambito della manifestazione abbiamo fortemente lavorato con gli organizzatori per avere a Corridonia Umberto Galimberti, uno dei più autorevoli filosofi italiani, psicoanalista e professore di Filosofia all’Università di Venezia. Ci aiuterà a fronteggiare un periodo complesso sul piano lavorativo, economico e sociale, con tante incognite e cambiamenti in atto – conclude l’assessore -. Una bella occasione che siamo certi attirerà l’interesse di tanti cittadini di Corridonia ma anche dell’intera regione».

