A Civitanova uno spazio

per far conoscere l’Europa

«E’ un progetto per i giovani»

EUROPE EXPERIENCE - Giorgio Pollastrelli e Lavinia Bianchi a Roma per l'inaugurazione dello spazio dedicato all'Unione europea. «Vogliamo iniziare a collaborare con le scuole e stimolare l’interesse sul funzionamento dell’Unione, sulla sua storia e sul modo in cui il lavoro delle istituzioni e degli eurodeputati influisce sulla nostra vita».

22 Ottobre 2022 - Ore 10:23 - caricamento letture

Giorgio Pollastrelli e Lavinia Bianchi a Roma per l’inaugurazione della “Europe Experience”, spazio multimediale dedicato alla conoscenza delle istituzioni europee e delle opportunità legate all’Unione europea. Per l’occasione anche il team Europa del Comune composto dai due consiglieri di Lega e SiamoCivitanova hanno partecipato alla presentazione. «E’ uno spazio dedicato ai giovani per far conoscere loro meglio le istituzioni europee, far simulare l’attività parlamentare in Europa, far comprendere l’importanza della rappresentanza in Europa – dice Pollastrelli – solo i giovani potranno cambiare questa Europa, io credo nell’Europa delle nazioni e sono certo che si costruirà con i ragazzi di domani». I consiglieri sono stati accompagnati in una visita guidata per conoscere il percorso multimediale che permette di vivere in prima persona le istituzioni europee. Attraverso dispositivi interattivi e giochi di ruolo è possibile immergersi nel funzionamento dell’Unione.

«Questa è un’esperienza che vogliamo proporre e presentare alla città – aggiunge Lavinia Bianchi – soprattutto ai giovani per avvicinarli e fargli conoscere le istituzioni, per comprendere l’impatto della democrazia europea sulla loro vita. Vogliamo, infatti, iniziare a collaborare con le scuole e stimolare l’interesse sul funzionamento dell’Unione europea, sulla sua storia e sul modo in cui il lavoro delle istituzioni e degli eurodeputati influisce sulla nostra vita. Abbiamo incontrato Antonio Parenti, direttore della Rappresentanza della Commissione europea in Italia, a cui abbiamo raccontato del nostro “progetto Europa” per Civitanova di cui è stato entusiasta e con cui collaboreremo. Un piacere conoscere e parlare con Tudor Laurini, in arte Klaus, content creator che cerca attraverso i suoi canali di promuovere il messaggio europeo alle nuove generazioni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA