Promuovere l’attività motoria,

ecco la Festa dello Sport

RECANATI - L'appuntamento domenica 23 ottobre in Piazza Leopardi e Corso Persiani. Oltre trenta le associazioni presenti

Countdown finale per la prima edizione della Festa dello sport a Recanati che si svolgerà domenica 23 ottobre dalle 15,30 nel centro storico della città dell’Infinito in Piazza Giacomo Leopardi e lungo Corso Persiani. Dopo la riapertura del nuovissimo Pala Cingolani -Pierini e i lavori di riqualificazione, in ultimazione per il mese prossimo, del campo sportivo Nicola Tubaldi il Comune di Recanati scende in campo anche per la valorizzazione e la promozione della cultura dello sport con la prima edizione della Festa dello Sport.

«Sarà una grande festa per promuovere l’attività motoria e diffondere la cultura sportiva nella nostra città – ha dichiarato il sindaco Antonio Bravi -. L’intento è sia quello di diffondere i valori dello sport sano e genuino, sia quello di far conoscere le numerose realtà sportive del nostro territorio». Poche ore ancora di attesa per poter provare, gratuitamente e in totale sicurezza all’aria aperta, una grande varietà di discipline sportive, dalle più note alle meno conosciute con l’ausilio degli istruttori qualificati delle oltre trenta associazioni sportive del territorio che partecipano alla Festa dello Sport di Recanati.

Attraverso esibizioni e dimostrazioni pratiche, sarà possibile mettersi alla prova, sperimentare i vari sport e ricevere informazioni sui corsi nei numerosi stand delle associazioni presenti nelle vie del centro storico. Tantissimi sono le discipline sportive che si potranno provare tra cui: pallavolo, basket, ginnastica ritmica e artistica, danza (dall’hip pop alla break dance), arti marziali, calcio e calcio a cinque, pallamano, rugby, tennis, atletica, scherma, bike, mountain bike ed e-bike che vedrà la presenza anche del Campione del Mondo attuale, il recanatese Gianni Meschini. Presenti anche le scuole con lo stand dell’Istituto professionale con indirizzo sportivo di Recanati e le amatissime discipline sportive del bridge e degli scacchi.

«Lo sport e l’attività fisica hanno un ruolo importante per la salute e l’educazione, oltre a tenere in allenamento il corpo, forniscono importanti contributi per la mente, promuovendo la socializzazione e il divertimento, abituando al rispetto delle regole e al gusto della collaborazione», ha affermato il consigliere comunale con delega allo Sport Sergio Bartoli. Alla Festa dello Sport di Recanati sarà presente anche il Coni nella persona del Presidente regionale Fabio Luna e del delegato Fabio Romagnoli. Un’occasione unica per praticare e sperimentare le varie attività sportive, per trascorrere insieme una giornata di sport e di condivisione di sano divertimento, all’aria aperta, nel suggestivo centro storico recanatese.

