Ludopatia, Morgoni a Silenzi:

«Ha frainteso, poteva venire al convegno»

CIVITANOVA - L'organizzatore dell'appuntamento contro il gioco d'azzardo finito al centro delle polemiche replica all'esponente del Pd

Convegno sulla ludopatia, Vinicio Morgoni: «Silenzi ha frainteso, dal convegno chiara e netta la condanna del gioco d’azzardo e il vizio patologico del gioco, ma al di fuori di questo, condannare il gioco in sé per sé è una altra cosa».

L’ex candidato sindaco e organizzatore del convegno dal titolo “Combatti la dipendenza non il gioco” replica al democrat Giulio Silenzi che nei giorni scorsi ha criticato l’impostazione dell’appuntamento e le parole dell’assessore Barbara Capponi lì intervenuta sollecitando inoltre il regolamento a contrasto alla ludopatia fermo da oltre 5 anni e ricordando la delibera illegittima secondo il Tar mai ritirata.

«Il convegno è stato organizzato dall’associazione Civitasenior – spiega Morgoni – che attraverso l’associazione nazionale Konsumer intende aprire uno sportello, per affrontare il tema della ludopatia, con la messa a disposizione, gratuitamente, di personale professionalmente preparato. A riprova dell’importanza del tema affrontato la sala era gremita nonostante l’orario pomeridiano. Assenti il sindaco ed il vice sindaco, probabilmente impegnati in altri importanti impegni istituzionali. Sarebbe stata gradita la presenza del decano del Pd che deve avere frainteso il senso degli interventi. E’ evidente che dal convegno è emersa chiara e netta la condanna del gioco d’azzardo e il vizio patologico del gioco, ma al di fuori di questo, condannare il gioco in sé per sé è una altra cosa. Assurdo l’accostamento combatti la tossicodipendenza non la droga, è un ragionamento contorto. La tossicodipendenza va curata, e la droga combattuta così come la ludopatia va curata e il gioco d’azzardo combattuto. L’assessore Barbara Capponi ha distinto correttamente il gioco legale da quello illegale che ha condannato senza mezzi termini e sulla necessità di sostenere le persone in condizione di fragilità, più esposte alla ludopatia, attraverso iniziative come lo sportello».

