La festa dei nonni a Loro Piceno

LA GIORNATA organizzata dall’Avulss e dal Consiglio Pastorale, con il patrocinio del Comune

21 Ottobre 2022 - Ore 13:45 - caricamento letture

Si è tenuta in piazza a Loro Piceno, anche se un po’ in ritardo rispetto alla data ufficiale, la Festa dei nonni. Un’allegra manifestazione per ricordare l’importanza dei nonni, non solo come portatori di sani valori e memoria storica della comunità, ma anche per il loro affetto incondizionato verso i nipoti. Senza, per altro, dimenticare, la loro importanza nella vita delle famiglie, quando per gli impegni lavorativi e gli imprevisti, i nonni diventano l’ancora di salvezza e rifugio sempre pronto e sicuro.

La giornata è stata organizzata dall’Avulss e dal Consiglio Pastorale, con il patrocinio del Comune e l’invito prevedeva che i nipoti avessero accompagnato i loro amati nonni. L’amore incondizionato dei nonni è infatti sempre ricambiato dai più piccoli e il cuore che indossavano era segno del loro affetto. Anche i nonnini della casa di riposo sono stati coinvolti portando loro un piccolo dono con su scritto: “Voi siete la sorgente da cui traggo vitalità”.

Hanno animato l’evento gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria di Loro Piceno con canzoncine, filastrocche e altre produzioni, realizzate a scuola. Il maestro Walter con la sua musica, insieme all’intervento di bravi tenori, come Ermanno e Nunzio, sono riusciti a far passare una piacevole giornata a tanti nonni. Dopo una gustosa merenda e la celebrazione eucaristica del parroco Don Claudio, sono tornati nelle loro case con i volti sereni e il cuore pieno di gioia, elargendo ringraziamenti per la piacevole giornata. Il sindaco, Robertino Paoloni, ha portato il saluto di tutta l’Amministrazione alle nonne e nonni del paese sottolineando l’importanza di quanto hanno fatto per l’intera comunità e quanto ogni giorno stanno facendo. Ha sottolineato che in questi momenti i nonni sono dei buoni esempi da seguire.

© RIPRODUZIONE RISERVATA