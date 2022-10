Ex allenatore stroncato da un malore,

svolta l’autopsia e nullaosta per il funerale

PORTO RECANATI - Enrico Maria Di Giovanni aveva 54 anni. Ieri l'esame medico legale dopo che la procura aveva aperto una indagine. Non sono stati disposti ulteriori accertamenti. Domani l'ultimo saluto nella chiesa del Preziosissimo Sangue

Svolta l’autopsia sul corpo di Enrico Maria Di Giovanni, domani i funerali del 54enne di Porto Recanati. Si è svolta ieri mattina effettuata dal medico legale Antonio Tombolini l’autopsia sul corpo del consulente economico finanziario ed ex allenatore di baskt trovato morto in casa martedì mattina.

La procura di Macerata dapprima ha aperto un fascicolo, come atto dovuto, e disposto l’autopsia per comprendere le cause dell’improvvisa morte di Di Giovanni. In seguito all’accertamento medico legale non sono stati rienuti necessari ulteriori accertamenti ed è stato dato il nullaosta per la sepoltura.

Di Giovanni, ex allenatore di basket (in diversi team di serie C e D), è morto a causa di un malore che lo ha colto mentre era in casa, a ritrovarlo sono stati i familiari. Fissato per domani il funerale del 54enne. La cerimonia religiosa si svolgerà alle 15,30 nella chiesa del Preziosissimo Sangue. Il consulente finanziario lascia la mamma Loreta, la sorella Elena, il figlio Denis e la compagna Laura.

