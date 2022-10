A Mogliano arriva

la casetta dei libri

INAUGURAZIONE domenica alle 11,30 in viale XX Settembre

20 Ottobre 2022 - Ore 15:38

Domenica alle 11,30 sarà inaugurata in viale XX Settembre a Mogliano la Little free library numero #148453, una piccola casetta di legno, libera e a disposizione di tutti, per prendere e lasciare libri di ogni genere e lingua. Uno scambio gratuito di volumi che offre a tutti la possibilità di accedere alla lettura secondo la formula: “Prendi un libro. Porta un libro”.

La casetta dei libri di Mogliano, è stata voluta e donata dal gruppo di lettura “Licenze poetiche”, attivo a Mogliano dal 2004, per diffondere la lettura e il piacere di leggere. Alla base un’idea ed una considerazione tanto semplici quanto innegabili: i libri non sono scritti solo per rimanere chiusi nelle biblioteche, pubbliche o private, ma per poter circolare liberamente ed affrontare nuovi viaggi per conquistare sempre nuovi lettori. La casetta è stata realizzata gratuitamente dalla Mge snc. Il progetto è stato accolto e sostenuto dall’Amministrazione comunale. La casetta sarà visibile anche su Google Maps.

