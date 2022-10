Valdichienti in semifinale:

Elias Celli e Pigini in gol,

Montefano eliminato

ECCELLENZA - I ragazzi di Bolzan vincono 2 a 0 il ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia (1-1 all'andata) grazie alle due reti maturate nella ripresa

19 Ottobre 2022 - Ore 18:15 - caricamento letture

Il Valdichienti batte 2 a 0 il Montefano nel ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia di Eccellenza e vola in semifinale. Al Comunale di Villa San Filippo il passaggio del turno matura nella ripresa, grazie ad Elias Celli e all’ex Pigini. La partita di andata al Dell’Immacolata era terminata 1 a 1. Domenica prossima il Valdichienti, seconda forza del campionato, affronterà in trasferta la Jesina. Mentre i viola di Mariani saranno impegnati nella tana dell’Atletico Gallo Colbordolo.

La cronaca. Il match decolla intorno al 20′, quando Passewe impegna Bentivogli in corner. Outi, invece, la conclusione dalla distanza di Omiccioli. Spinge ancora il Valdichienti (28′) con Del Brutto, Mercurio salva sulla riga il tiro ravvicinato. Al 35′ altra offensiva locale ma Bentivogli manda sulla traversa il tentativo di Passewe. Al 40′ Mazzieri manda sopra il montante. Il Montefano si affaccia perisolosamente in area avversaria un paio di minuti, il mancino di De Marco termina sul fondo. L’ennesimo intervento di Bentivogli (ancora su Mazzieri) chiude una prima frazione ricca di occasioni da rete, con il punteggio però inchiodato sullo 0 a 0. Il risultato si sblocca ad inizio ripresa, in favore del Valdichienti. Tre giri di lancette e Omiccioli calcia fra le mani del portiere ospite, mentre Passewe manda sopra la traversa. Colpisce il montante invece il Montefano, grazie al tiro cross di Morazzini che poi esce dallo specchio. Gol mangiato, gol subito.

All’8′ il vantaggio locale: guizzo di Elias Celli sul corner di Sopranzetti. I viola si scuotono e provano la reazione ma in entrambe le circostanze l’arbitro ferma tutto per fuorigioco: all’11 Stampella segna dopo l’intervento di Cingolani che nega la gioia del gol al giovane Boccanera, al 22′ Bonacci centra la traversa in posizione irregolare. Anche in questo caso, dopo poco tempo il Valdichienti trova la rete. Al 28′ l’ex Pigini colpisce la sua vecchia squadra grazie ad un’incornata sugli sviluppi di un corner. Al 36′ il Montefano si affida a Palmucci, ma Cingolani salva sul colpo di testa, bravo anche al 44′ sul tentativo di Guzzini. Finisce 2 a 0.

Il tabellino:

VALDICHIENTI: Cingolani; Cernetti, Sopranzetti, Elias Celli, Tombolini (64’ Sfasciabasti); Omiccioli (64’ Trillini), S. Lattanzi; Mazzieri, A. Lattanzi (69’ Pigini), Passewe (64’ Palmieri, 80’ Minella); Del Brutto. A disp.: Rossi, Alessandrini, Del Gobbo, Cisbani. All.: Bolzan.

MONTEFANO: Bentivogli; Moschetta, Mercurio, Postacchini; Morazzini (80’ Meschini), Boccanera (62’ Candidi), S. Camilloni (72’ Guzzini), F. Camilloni, G. De Luca (46’ Bonacci); De Marco, Stampella (62’ Palmucci). A disp.: Viti, Giampaolini, Volponi, Dell’Aquila. All.: Mariani.

TERNA ARBITRALE: Pigliacampo di Pesaro (Sorrentino di San Benedetto e Frapiccini di Macerata)

RETI: 53’ Elias Celli, 73’ Pigini

NOTE: ammoniti: S. Lattanzi, Cingolani, De Marco. Angoli: 4-5.

