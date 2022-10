Nuovi servizi digitali

nelle biblioteche di Unimc.

Adornato: «Luoghi da vivere»

MACERATA - Stazioni automatiche di prestito, aule per lo studio collaborativo, computer, tablet, e-reader e altri strumenti a disposizione di studenti e studentesse. Il messaggio finale lanciato dal rettore è quello di un percorso da proseguire, di un sogno da realizzare compiutamente con un corso di laurea interamente digitale

19 Ottobre 2022 - Ore 15:28 - caricamento letture

di Luca Patrassi (foto di Fabio Falcioni)

«La biblioteca è un luogo inclusivo in cui convivono molte culture, questo percorso di digitalizzazione democratizza ancora di più le biblioteche…I have a dream per stare al titolo dell’opera principale di Martin Luther King, io ho un sogno, voi oggi avete realizzato una parte di questo percorso, ora potremo completare questo sogno, un corso di laurea digitale»: sono alcune delle parole dette dal rettore Francesco Adornato questa mattina nel corso della presentazione dei nuovi servizi digitali e tecnologici offerti dalle biblioteche di Unimc.

Biblioteche più moderne, accesso più immediato al prestito e alla consultazione grazie alle nuove tecnologie, aule multimediali con video, computer, ebook reader e tablet a disposizione per studiare insieme: procede lungo la strada della modernizzazione e dell’innovazione il sistema bibliotecario dell’Università di Macerata che ha presentato oggi i nuovi servizi e strumenti a supporto di studenti e studentesse.

«Questa è una giornata molto emozionante – ha aggiunto il rettore Francesco Adornato -. La biblioteca è un luogo da recuperare, da abitare, da vivere e da sentire e questo percorso di digitalizzazione democratizza ancora di più le biblioteche che diventano sempre più luoghi inclusivi in cui convivono molti mondi, molte culture, molti saperi. Non è vero che la digitalizzazione allontana o spersonalizza, anzi consente processi di condivisione, di studiare di più, in maniera più confortevole, più efficace».

La lunga fase dell’emergenza sanitaria, che ha tenuto parzialmente lontani gli utenti dalle biblioteche fisiche, ha acuito la necessità di dotare queste strutture degli strumenti più avanzati per migliorare l’accesso alle risorse bibliografiche e ai servizi bibliotecari. Per la prima volta, nella biblioteca giuridica è stata installata una stazione automatica di prestito per consultare liberamente i libri esposti a scaffale aperto. Altre entreranno in funzione a breve nella Biblioteca didattica d’Ateneo e in quella del Dipartimento di Scienze della formazione, beni culturali e turismo. «In una biblioteca come questa – ha spiegato nel suo saluto la delegata del rettore ai servizi bibliotecari Elisabetta Michetti – gli spazi dove i libri possono essere avvicinati liberamente sono preziosi. L’edificio che la accoglie richiama i concetti della vastità della scienza e della profondità della storia. La numerosità dei giovani che la frequentano ci ricorda ogni giorno quanto essi ne riconoscano l’importanza». Sarà possibile anche prenotare, con un semplice clic, postazioni informatiche, computer portatili, e-reader e tablet a disposizione degli studenti. Alcune aule, infine, sono state e saranno allestite per lo studio collaborativo. «Si è passati da sale di lettura silenziose – ha aggiunto Michetti – a sale dove si può studiare insieme, parlare ad alta voce, condividere esperienze, socializzare, fare comunità».

E ancora, altri servizi: scanner per la digitalizzazione dei documenti, automazione degli accessi con badge nelle sedi più grandi, servizi di prenotazione telematica dei posti a sedere nelle sale studio e verifica dell’affluenza del pubblico, accesso con account di Ateneo ai servizi online del catalogo, come la prenotazione dei volumi, la richiesta o la proroga di un prestito. Il Sistema bibliotecario dell’Università di Macerata, coordinato dal Centro d’Ateneo per i servizi bibliotecari, conta 4 grandi biblioteche dipartimentali, 1 biblioteca didattica centrale e altre 14 biblioteche distribuite su tutto il territorio cittadino, comprensive anche delle biblioteche di eccellenza e delle biblioteche dei centri di documentazione e ricerca (Centro di Documentazione Europea, Centro di documentazione e ricerca sulla storia del libro scolastico e della letteratura per l’infanzia, Centro di documentazione sui Partiti politici nelle Marche). Le biblioteche Unimc mettono a disposizione un patrimonio di oltre 700 mila volumi nonché l’accesso a un’enorme banca dati con quasi 35 mila riviste scientifiche elettroniche. Solo nel 2021, nonostante gli effetti delle restrizioni della pandemia, sono stati contati 47 mila utenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA