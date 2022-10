Banca Macerata Rugby,

batosta per la Serie C.

Le gioie arrivano dalle giovanili

PALLA OVALE - I risultati della squadra del capoluogo nel weekend

19 Ottobre 2022 - Ore 14:55 - caricamento letture

Brutta batosta ad Ancona per la Serie C maschile. Esordio in Serie A femminile per le ragazze. Baby e Under Arm da applausi. Questo il riassunto del weekend delle formazioni della Banca Macerata Rugby.

Era il weekend di esordio per le ragazze della femminile, assenti alla prima di campionato con le Spartan Queens Montegranaro. Da quest’anno in forza alle veregrensi, Lucrezia Mogetta e Donna Egidi sono scese in campo per la prima volta con la franchigia femminile Marche nella seconda di campionato contro Le Puma Bisenzio. Partita combattuta fino alla fine che vede le toscane vincitrici col finale di 24-25. Dopa la prima vittoria, comunque un punto prezioso in ottica classifica e un plauso a giocatrici e staff tecnico che stanno facendo un eccellente lavoro di squadra. Egidi viene schierata nel ruolo di flanker nel secondo tempo e Mogetta in quello di ala per tutti gli 80 minuti. Ed è proprio quest’ultima che sigla 2 delle 4 mete del Montegranaro trasformandone 2.

I piccoli Arm invece erano a Jesi in una festa del rugby con 7 club marchigiani e quasi 200 bambini in campo. Perfetta la cornice guarnita anche da una splendida giornata di sole. Lorenzo Davila, classe 2010 Under 13 e premiato dai suoi compagni come Man of The Match, è soddisfatto per aver riscattato una settimana di allenamenti in cui lui e i suoi compagni non si erano impegnati molto. Sabato invece tutti hanno fatto sostegno ed è convinto che questa sia la strada per fare sempre meglio. Divertimento per tutti, gioco vivace e tante mete.

Anche gli Under 15 in campo tra le file dello Jesi contro Fano. Dopo un inizio difficile il primo tempo si chiude 7-14 per i fanesi. Nel secondo tempo invece riescono a recuperare terreno e segnano altre 2 mete fissando il risultato finale su 26-14. Un’eccellente prestazione complessiva, nessuno in meta dei ragazzi del Banca Macerata Rugby.

Domenica si giocava anche la seconda giornata del campionato di serie C maschile e i ragazzi di coach Cerqueti erano ospiti dell’U.R. Anconitana allo Stadio della Palla Ovale. Dopo una sconfitta sprecona a Chieti, i gialloneri erano chiamati ad una prestazione magistrale contro un avversario storicamente ostico come l’Ancona. Nonostante il rientro di rinforzi in mischia, l’infermeria Arm è ancora troppo piena e consegna alla squadra una trequarti totalmente rimaneggiata. Si inizia con una punizione centrata per i maceratesi ma l’illusione di una partenza col piede giusto dura poco.

L’Ancona domina su tutti i fronti e mette a segno ben 5 mete nel primo tempo. Il Banca Macerata Rugby ha le sue occasioni ma spreca tutto. La squadra è frastornata ma prova a reagire nel secondo tempo, ma ovviamente il divario è ormai troppo grande. 3 mete per maceratesi e altre 2 per gli anconetani fissano il finale su 48-22. Gli alibi delle assenze importanti non bastano, bisognerà cambiare passo da qui in avanti radicalmente. Il tifo giallonero, numeroso anche in trasferta, se lo aspetta e se lo merita per il calore sempre presente dimostrato ai propri ragazzi. Prossima partita finalmente esordio casalingo contro il Pescara.

