VETTURE D'EPOCA - Successo in previsione del centenario della competizione. I risultati

17 Ottobre 2022 - Ore 17:18 - caricamento letture

Tolentino-Colle Paterno, un successo vicino al centenario. È stata una due giorni ricca di bellezza ed emozioni quella che ha visto protagonista la Scuderia Marche e le sue splendide vetture d’epoca. Grazie al tempo favorevole, e ad una perfetta organizzazione, il club di motori storici ha messo a segno una splendida rievocazione che si è divisa tra i territori di Tolentino e San Severino conquistando i cuori di appassionati e curiosi.

Un fine settimana di prove di regolarità che hanno visto il loro clou nell’ascesa Tolentino-Colle Paterno, l’antica manifestazione di velocità in salita nata nel 1923 e interrotta negli anni ‘70 a causa di un grave incidente che portò alla morte di un commissario di percorso. Oggi quello stesso appuntamento, che per decenni ha catturato l’attenzione di tantissimi appassionati, è stato trasformato dalla Scuderia Marche in una gara di regolarità che ha visto nel weekend la sua quarta edizione.

A trionfare tra i top driver il solito Gianpaolo Paciaroni a bordo della sua Autobianchi A112 del 1970, già vincitore del campionato italiano di regolarità. Secondo e terzo posto rispettivamente per Carnevali con un’Alfa Romeo Duetto del 1980 e Valentini con la Inn Mini Cooper 1.3 del 1972. Per la categoria Driver primo posto a Marchetti con un’Autobianchi 112 del 1972, secondo per Paoletti anche lui su un’Autobianchi ma del 1970 e terzo Pieroni con una Fiat 1500 Osca. Tra le donne premiato il miglior equipaggio femminile condotto da Paola Baldassarri su Fiat 1200 TV trasformabile.

Le vetture, quando non impegnate nella competizione, hanno sfilato nella bellissima piazza del Popolo di San Severino e in piazza della Libertà a Tolentino dove, la domenica pomeriggio, si è anche celebrata la Giornata Nazionale dell’Automobilismo Storico promossa dall’Asi.

Gli equipaggi inoltre hanno visitato due cornici speciali del territorio tolentinate: la sera di sabato il castello della Rancia mentre la domenica è stata la volta della basilica di San Nicola dove sono state effettuate le premiazioni alla presenza della vice sindaco Alessia Pupo.

Tra le tantissime auto presenti, tutte bellissime e perfettamente conservate, si segnalano un’alfa Romeo 2000 spider e una Fiat 1200 trasformabile, due pezzi poco comuni difficilmente identificabili fuori dai raduni specializzati.

«Ringraziamo le amministrazioni comunali che ci sono state vicine – spiega Armando Grassetti, uno degli organizzatori – siamo molto felici sia per la riuscita dell’evento sia per la partecipazione nelle piazze. L’anno prossimo cadrà il centenario di questa competizione e il nostro desiderio è di celebrarla con un grande evento come merita».

