Il bracciale nell’arena “in rosa”,

raccolti fondi per la lotta

al tumore al seno

TREIA - L'evento, vinto dalla squadra di Chiusi, patrocinato dalla consulta regionale pari opportunità

“Arena in Rosa”, organizzata dall’Asd Carlo Didimi con il patrocinio di Comune di Treia, Ente Disfida del Bracciale e Avis Treia, per la raccolta fondi per l’associazione Le Orchidee Ets per la lotta contro il tumore al seno. L’evento, che ha rappresentato anche la conclusione della stagione sportiva dell’anno 2022 del gioco del bracciale, è stato patrocinato dalla consulta regionale pari opportunità (presente Ilaria Bompadre).

Hanno partecipato per la Carlo Didimi tre squadre locali, una formazione di Chiusi e una di Firenze. Il torneo con iniziativa a scopo benefico per il sostegno alla lotta contro il tumore al seno si è disputato con la formula del girone all’italiana (ai 2 trampolini – 8 giochi) e finale secca tra le prime 2 classificate. La vittoria è stata aggiudicata alla fortissima squadra del Chiusi che vince in finale contro il Treia A per 5 a 3 al termine di una bellissima partita.

Risultati: Treia A – Treia B 4-4, Chiusi – Treia C 6-2, Firenze – Treia B 4-4, Treia A – Treia C 7-1, Firenze – Chiusi 1-7, Treia B – Treia C 4-4, Treia A – Firenze 6-2, Chiusi – Treia B 5-3, Firenze – Treia C 6-2, Treia A – Chiusi 3-5. Classifica Finale: Chiusi 12, Treia A 7, Firenze 4, Treia B 3, Treia C 1, Finale 1° – 2° Posto: Chiusi – Treia A 5-3. Le formazioni: Chiusi- Cristina Feri, Roberta Barneschi, Simona Pierini, Alessandra Cundari e Mandarino Filippo Lochi. Firenze- Sara Miccoli, Giulia Sarri, Greise Balay, Ginevra Puliti e Mandarino Gianpaolo Faienza. Treia A-Giulia Pannelli, Giada Forconi, Barbara Passeri, Camilla Fogante e Mandarino Lorenzo Prosperi. Treia B- Sofia Leonardi, Anna Crispiani

Beatrice D’Ascanio, Elisa Ceresani e Mandarino Lorenzo Prosperi. Treia C-Asja Giulianelli, Irene Spernanzoni, Jessica Passeri, Laura Pelatelli, Fatima Diallo e Mandarino Matteo Tomassoni.

