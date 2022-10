Civitanovese unica imbattuta,

bomber Ulivello trascina il Casette Verdini

PROMOZIONE: IL PUNTO, LA TOP 11 E IL PERSONAGGIO - I rossoblu restano in testa al girone. L'attaccante amaranto decisivo, insieme a Ramadori, nel blitz di Grottammare. Termina a reti inviolate il derby fra Potenza Picena e Trodica

di Michele Carbonari

Vince a Castel di Lama e ritrova la vetta solitaria nel girone B di Promozione (leggi l’articolo).

La Civitanovese di mister Nocera ringrazia Martin Garcia per il decisivo calcio piazzato a otto minuti dal termine e resta unica imbattuta dopo sei giornate di campionato. Infatti, l’altra “vecchia capolista” Cluentina cade di misura nella tana della Passatempese (a meno uno dai rossoblu), nonostante il portiere Amico metta diverse pezze in difesa dei suoi (tra cui un rigore parato). I ragazzi di Canesin subiscono il sorpasso degli osimani e scivolano al terzo posto, raggiunti dall’Aurora Treia, la quale strappa un punto a Matelica nel derby biancorosso. Gubbi, su punizione, risponde a Gubinelli, tap in.

Raggiunge quota nove anche il Trodica, che chiude a reti bianche l’altro derby di giornata, la sentitissima sfida di Potenza Picena. Allo Scarfiotti termina 0 a 0, con gli ospiti che colpiscono un palo con Cuccù. Chi scala in un colpo solo la classifica è il Casette Verdini di mister Lattanzi, corsaro all’inglese a Grottammare, trascinato dal colpo di testa di Ulivello sul cross di Romanski e dal subentrato Ramadori. Divide la posta in palio anche il Corridonia, nella tana del Monturano Campiglione finisce a reti inviolate.

La top 11 (4-3-3): Amico (Cluentina); Ippolito (Matelica), Ballanti (Civitanovese), Rossini (Potenza Picena), Donnari (Casette Verdini); Scotini (Matelica), Bigoni (Corridonia), Frinconi (Trodica); Garcia (Civitanovese), Ulivello (Casette Verdini), Gobbi (Aurora Treia). All.: Lattanzi (Casette Verdini).

Il personaggio della settimana: Matteo Ulivello (Casette Verdini). Il bomber amaranto va un’altra volta a segno e sale a quota cinque nella classifica marcatori, diventando il capocannoniere momentaneo. E con i suoi gol e le sue giocate il Casette Verdini vola in classifica.

