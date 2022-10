Non basta Massarotti,

la Samb espugna Tolentino

SERIE D - I cremisi perdono 3 a 1 e subiscono la terza sconfitta consecutiva, restando a quota 8 in classifica. Annullato per dubbio fuorigioco il gol del possibile 2 a 2 di Vitiello

16 Ottobre 2022 - Ore 17:18 - caricamento letture

Un Tolentino in difficoltà perde 3 a 1 al Della Vittoria contro la Sambenedettese. Subito sotto di un gol in avvio di gara (Emili), i cremisi reagiscono nella ripresa grazie ad un bel tiro di Massarotti. I rossoblu ospiti mettono nuovamente la freccia in avanti trascinati da Chinellato, mentre di cremisi recriminano per un gol annullato a Vitiello per dubbio fuorigioco. Proprio in pieno recupero la Samb di Prosperi cala il tris ancora una volta con Chinellato. Dopo un bell’avvio di stagione, i ragazzi di Mattoni subiscono una flessione, incappano nella terza sconfitta consecutiva e restano a quota otto in classifica nel girone F di Serie D. Domenica prossima il derby esterno contro il Montegiorgio.

La cronaca. Pronti via e la Sambenedettese passa immediatamente in vantaggio: Emili lascia partire un destro che si infila sotto l’incrocio, dal vertice sinistro dell’area di rigore. La partita non è spettacolare, con un leggero predominio del Tolentino. Umile al 30′ sfiora il palo con un tiro dal limite. Nel primo tempo i cremisi non riescono mai ad impensierire Corci, mentre nella ripresa c’è il cambio di marcia. Vitiello su punizione manda fuori di poco, mentre al 27′ arriva il pareggio: gran gol di Massarotti, in virtù di un tiro da dentro l’area. Il Tolentino ci prova e il minuto seguente Lattanzi spara fuori di poco. La rete che gela il Della Vittoria e rende felici i tifosi ospiti arriva al 32′: Chinellato di testa anticipa Stefoni e sigla il 2 a 1 per la Sambenedettese. Il Tolentino si affida quindi a Vitiello, che al 36′ ci prova di testa e al 39′ recrimina per un gol annullato a causa di un dubbio fuorigioco. Nel recupero ancora Chinellato, sempre di testa, condanna i cremisi e fissa il 3 a 1 definitivo.

Il tabellino:

TOLENTINO: Moro, Lattanzi (31′ s.t. Giuli), Riberon (43′ s.t. Moscati), Stefoni, Adorni (48′ s.t. Cicconetti), Nagy, Massarotti, Marcelli (14′ s.t. Tankuljic), Vitiello, Alaigia, Tizi (17′ s.t. Nacciarriti). A disp.: Giorgi, Di Biagio, Rozzi, Salvatelli. All.: Mattoni.

SAMBENEDETTESE: Corci, Murati, Conson, Lulli, Chinellato, Emili (10′ s.t. Vita), Agostinone (15′ s.t. Acunzio), Mauthe, Umile (20′ s.t. Feliz Rabacal), Proia, Tassi. A disp.: Guerrieri, Bianchino, Luccarini, Marras, Boti, Viscardi. All.: Prosperi.

TERNA ARBITRALE: Castellano di Nichelino (Leonardi di Ostia Lido – Librale di Roma).

RETI: 5′ p.t. Emili, 27′ s.t. Massarotti, 32′ s.t. e 49′ s.t. Chinellato.

NOTE: ammoniti: Chinellato, Vitiello.

