Potenza Picena in serie A1

TRIONFO - Consegnate agli atleti le medaglie federali e gli attestati di benemerito

16 Ottobre 2022 - Ore 15:21 - caricamento letture

Approfittando della temporanea sosta delle varie competizioni, è stata consegnata nella main room dell’Hockey Village di Potenza Picena la Coppa di Promozione A1 di hockey prato alla locale squadra senior maschile. Dopo una cena conviviale organizzata dalle ragazze della squadra femminile, si è proseguito poi alla distribuzione personale delle medaglie federali e degli attestati di benemerito, donati dal Comune di Potenza Picena.

Il presidente Linardelli ha ringraziato i giocatori, dirigenti, tifosi e tutti coloro che hanno contribuito al raggiungimento di questo storico risultato, incitando la squadra a dare sempre il massimo per affrontare questo nuovo campionato A1 con la grinta della scorsa stagione. In collegamento dall’Argentina il bomber Justo Wallingre uno dei protagonisti, insieme al portiere Vincenzo Fattorusso (eletto miglior portiere del torneo), del passaggio in A1. Nel corso della serata, Alejandro Martinez (technical coach) ha consegnato alla dirigenza potentina una targa di ringraziamento del Club Republica de Italia e il libro sui 100 anni della storia del Club Paranà Rowling Club come segno di ringraziamento per aver dato la possibilità ai loro giocatori argentini di esprimersi e vincere nel campionato italiano di hockey prato. Assieme al presidente Linardelli e al vice Scoccia presenti alla serata i dirigenti societari e componenti dei settori B-Senior F-Master, a dimostrazione che l’Hockey Potenza Picena è anche una bella famiglia. Grande entusiasmo tra i ragazzi e tanta voglia di ricominciare e rimettersi subito in gioco in questa nuova sfida.

