TOLENTINO - Il gruppo comunale di Protezione civile ha aderito all'iniziativa nazionale

I pericoli legati ad eventi naturali al centro della campagna “Io non rischio” a cui Tolentino, con il suo gruppo comunale di Protezione civile ah aderito. Lo ha fatto con una mostra e un punto informativo in piazza Martiri di Montalto.

Un punto in cui tante persone hanno chiesto informazioni e tanti i bambini hanno voluto sapere come comportarsi in caso di pericolo dovuto al sisma o ad esempio ad una alluvione.

Anche il sindaco Mauro Sclavi e gli assessori hanno partecipato all’iniziativa sottolineando l’importanza della giusta preparazione della popolazione che deve essere sempre pronta a saper fronteggiare momenti di pericolo o situazioni di emergenza o stato di crisi.

L’Italia è un Paese esposto a molti rischi naturali, ma l’esposizione individuale a ciascuno di essi può essere sensibilmente ridotta attraverso la conoscenza del problema, la consapevolezza delle possibili conseguenze e l’adozione di alcuni semplici accorgimenti. “Io non rischio” è una campagna di comunicazione nazionale sulle buone pratiche di protezione civile e anche un proposito, un’esortazione (non rischiare).

