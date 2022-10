Linguaggio di genere negli atenei

al centro di un convegno Unicam

CAMERINO - Nel corso dell’incontro è stato presentato anche il documento sulle Linee guida per l’uso del genere nel linguaggio amministrativo

“Il linguaggio di genere nelle università: esperienze a confronto” è stato il tema del convegno organizzato dall’Università di Camerino su impulso del prorettorato alle pari opportunità, tutela e garanzia della persona e del comitato unico di garanzia, tenutosi nella mattinata di oggi al rettorato. Nel corso dell’incontro è stato presentato anche il documento sulle “Linee guida per l’uso del genere nel linguaggio amministrativo dell’Università di Camerino”, frutto di una riflessione intrapresa da tempo dall’attuale governance di ateneo sulle tematiche di genere, benessere e garanzia della persona, e che vogliono costituire un primo passo semplice e comprensibile per l’uso corretto del genere grammaticale nel linguaggio amministrativo dell’ateneo, come previsto dalle azioni previste dal Piano di eguaglianza di genere Unicam 2022-2024.

L’incontro si è aperto con i saluti del rettore Unicam Claudio Pettinari e della presidente del Cug Stefania Silvi. Per parlare di buone pratiche e per proporre spunti di riflessione sul linguaggio di genere si sono poi susseguiti gli interventi di Antonella Liccardo (delegata del rettore dell’Università di Napoli per il bilancio di genere e coordinatrice del gruppo di lavoro sul bilancio di genere della Crui), Paolo Pomati (responsabile dell’ufficio comunicazione dell’Università Piemonte Orientale) e Barbara Re (prorettrice alle pari opportunità, tutela e garanzia della persona di Unicam). Poi è intervenuto il giornalista, linguista e scrittore Andrea De Benedetti che ha illustrato limiti ed eccessi del linguaggio inclusivo.

