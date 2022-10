“Il raccolto” in scena a Caro Teatro

CIVITANOVA - Domenica arriva la compagnia 'I cattivi di cuore'

14 Ottobre 2022 - Ore 10:02 - caricamento letture

Terzo appuntamento della 24esima edizione di Caro Teatro in programma domenica 16 alle 17.30 a Civitanova Alta. La compagnia I Cattivi di Cuore di Imperia va in scena con la rappresentazione “Il raccolto” di Giorgia Brusco, per la regia di Gino Brusco. Lo spettacolo è stato selezionato per la partecipazione al 40esimo “Sipario d’oro” di Rovereto e il testo è risultato vincitore del premio per la drammaturgia Antonio Conti 2019 di Pesaro, con la seguente motivazione: “Nel ritratto livido, aspro di una famiglia in cui prevale l’egoismo e la cattiveria dei personaggi, si respira il clima di una resa dei conti implacabile fra due sorelle. Un testo duro, che non fa sconti nel costruire un affresco umano e sociale capace di attraversare temi di stretta attualità, come l’assistenza agli anziani, l’eutanasia e la libertà individuale firmato da una scrittura femminile di notevole sensibilità”. Prezzo biglietto, 10 euro. Informazioni e prenotazioni 339.7911162.

