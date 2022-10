“Granfondo 5Mila Marche”,

cambia la viabilità

MACERATA - Il comando della Polizia locale ha emesso un'ordinanza per regolamentare la circolazione, domenica 16, in occasione del passaggio della gara ciclistica che parte e arriva a Porto Recanati

14 Ottobre 2022 - Ore 14:25 - caricamento letture

Ordinanza del Comando della Polizia locale di Macerata per regolamentare temporaneamente la circolazione in città, domenica 16 ottobre, in occasione del passaggio della gara ciclistica “Granfondo 5milaMarche”. Una manifestazione che parte e arriva a Porto Recanati, con tappa nel capoluogo e a Cingoli, prima di scendere nuovamente verso il mare.



Il provvedimento prevede in corso Cairoli, su entrambi i lati, il divieto di sosta con rimozione coatta, valido dalle 7 alle 10.

Prevista anche la sospensione temporanea della circolazione stradale, in occasione del transito della competizione, fino a fine gara in via Ventura, via Pancalducci, corso Cairoli, piazza Sauro, viale Pantaleoni, viale Leopardi, via Trento; (percorso medio) via Valenti, Strada Provinciale 181, borgo Peranzoni (Strada Statale 77 – ponte Pertini); (percorso lungo), piazza della Vittoria, viale martiri della Libertà, viale Indipendenza e via Galilei.

Durante il periodo di sospensione della circolazione è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal passaggio dei concorrenti e l’immissione nel percorso.

Inoltre l’ordinanza prevede l’obbligo per tutti i veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano o che si immettono su quella interessata dal transito dei concorrenti, di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni. Infine è vietato ai conducenti di veicoli e ai pedoni di attraversare la strada.

© RIPRODUZIONE RISERVATA