Attesa per Lube-Modena,

scatta la prevendita al botteghino

CIVITANOVA -Dopo il punto preso nella maratona del secondo turno con Padova, capitan De Cecco e compagni cercano di tornare al successo e vogliono farlo domenica in un big match come il "classico" contro gli emiliani

14 Ottobre 2022

Dalle 17 di oggi prevendita biglietti anche al botteghino per Lube -Modena del 16 ottobre all’Eurosuole Forum (ore 18), la gara della terza giornata di andata della SuperLega. Già da martedì sono in vendita i biglietti online e nei punti vendita Vivaticket. Dopo il punto preso nella maratona del secondo turno con Padova, capitan De Cecco e compagni cercano di tornare al successo e vogliono farlo in un big match come il “classico” contro gli emiliani. Il supporto della torcida biancorossa sarà fondamentale in una sfida così dura.

CAMPAGNA ABBONAMENTI – Prosegue anche la campagna abbonamenti, online tutti i giorni, al botteghino dal venerdì alla domenica negli appositi orari di apertura. Anche chi si è già abbonamento può ritirare la card alla cassa durante gli stessi orari.

VIVATICKET ONLINE E PUNTI VENDITA – Due le modalità proposte da Vivaticket: l’acquisto online, collegandosi al sito lubevolley.vivaticket.it, oppure recandosi nei punti vendita Vivaticket in Italia. Chi opta per il biglietto online può anche stamparlo e recarsi ai varchi di ingresso senza passare dal botteghino.

VENDITA BIGLIETTI E ORARI ALL’EUROSUOLE FORUM DI CIVITANOVA –Biglietti in vendita anche all’Eurosuole Forum venerdì (17-19), sabato (10.30-12.30), nel giorno della gara (10-12.30 e 15.30- inizio match).

Per informazioni telefonare allo 0733-1999422 negli orari suddetti.

GLI ABBONAMENTI

– VIP (settore B): centralissimo dietro alle panchine. Parcheggio con ingresso riservato e accesso all’Area Hospitality – 800 euro prezzo unico

– PREMIUM (settori B): centralissimo dietro alle panchine – 600 Euro Intero e 480 Euro Ridotto*

– GOLD (settori A – C): laterali dietro alle panchine – 400 Euro Intero e 320 Euro Ridotto*

– TRIBUNA (settori G – H – I): dietro al primo arbitro – 350 Euro Intero e 280 Euro Ridotto*

– GRADINATA: le varie gradinate – 250 Euro Intero e 200 Euro Ridotto*

– GRADINATA LNC (settore E riservato a “Lube nel Cuore”): nella parte centrale del lato corto del campo in zona ingresso – 200 Euro Intero e 160 Euro Ridotto*.

*Ridotto riservato a Under 18 e Over 65

I PREZZI DEI BIGLIETTI PER LE SINGOLE GARE

N.B.: La società si riserva la possibilità di modificare i prezzi per le gare più importanti della Regular Season e per le fasi dei Play Off di SuperLega e Champions League.

PREMIUM (settore B): 50 Euro Intero, 40 Euro Ridotto*

GOLD (settori A-C): Biglietto numerato: 40 Euro Intero, 32 Euro Ridotto*

TRIBUNA (settori G-H-I): 30 Euro Intero, 24 Euro Ridotto*

GRADINATA: 20 Euro Intero, 15 Euro Ridotto*

*Ridotto Under 18 e Over 65 (in tutti i settori)

