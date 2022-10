A Pollenza due giorni

dedicati a Giuseppe Verdi

per grandi e piccini

OPERA - Sabato e domenica laboratori di canto, workshop per bambini di tutte le età e danze ottocentesche per festeggiare l'anniversario della nascita del compositore

14 Ottobre 2022 - Ore 10:55 - caricamento letture

Si chiama “Buon Compleanno Maestro” ed è la rassegna di due giorni in programma sabato 15 e domenica 16 a Pollenza dedicata a Giuseppe Verdi, compositore al quale il comune maceratese è fortemente legato. Pollenza, infatti è l’unico comune delle Marche a vantare un monumento a Giuseppe Verdi, opera di Vittorio Morelli. A lui sono intitolati il teatro comunale e il complesso bandistico. Il fine settimana prevede un fitto programma di eventi per tutte le età organizzato dall’associazione Amici dello Sferisterio e dalla Domus in Arte con il patrocinio, il sostegno e la collaborazione di una serie di istituzioni e associazioni.

Si parte alle 15,30 nella sala convegni del comune di Pollenza con Aida e Traviata (ore 15,30 e 16,45) insieme agli attori della CTR che, accompagnati da soprano e violino presenteranno ai bambini e ragazzi dai 6 agli 11 anni una riduzione delle due famose opere verdiane. A seguire alle 17.30 per i più piccoli (3-6 anni) si andrà alla scoperta della musica e della vita del compositore con letture e un laboratorio musicale a cura dei lettori volontari pollentini. Nella sala Nobile del Comune a partire dalle 16 il laboratorio di danze di società ottocentesche a cura di Stile’800.

Nella biblioteca comunale recentemente riaperta al pubblico, dalle 16 alle 19 saranno a disposizione libri e pubblicazioni dedicati a Giuseppe Verdi. Domenica, oltre alla possibilità di visitare il teatro comunale a cura della Proloco (dalle 9 alle 10,30 per prenotazione 335.6934922) al caffè del Teatro in piazza Libertà, a cura della società operaia è previsto “A colazione con Giuseppe Verdi” una conversazione con Marcello La Matina, Pietro Molini e Fabio Sileoni che parleranno dell’influenza che Verdi ha avuto nella società e del suo legame con Pollenza. Alle 10 nella sala convegni del comune il baritono Gianluca Ercoli condurrà il laboratorio “Và pensiero” dedicato al canto e alle 18 gran finale al teatro Comunale Verdi con Note verdiane, un concerto che vedrà protagonisti il complesso bandistico con una medley verdiana, l’associazione Stile’800 nel gran ballo verdiano e i giovani cantanti Margherita Hibel (soprano), Laura Tomasucci (soprano) e Gianluca Ercoli (baritono) accompagnati al pianoforte da Irene Filaggi che presenteranno delle arie verdiane. Ingresso libero

© RIPRODUZIONE RISERVATA