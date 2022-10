Giornate del Fai,

cambia la viabilità in centro

MACERATA - Ordinanza della polizia locale valida per sabato e domenica: ecco cosa prevede

13 Ottobre 2022 - Ore 13:51 - caricamento letture

Giornate del Fai, cambia la viabilità. La polizia locale ha emesso un’ordinanza valida per sabato e domenica in occasione della kermesse. Il provvedimento prevede, per sabato: divieto di sosta con rimozione coatta su tutta piazza della Libertà a eccezione degli stalli riservati alle persone diversamente abili, dalle 14 alle 19; divieto di transito in via Don Minzoni dall’ incrocio via Zara a piazza della Libertà, dalle 15 alle 19, eccetto autorizzati, mezzi di soccorso, di polizia e residenti con permesso zona A. Per domenica: divieto di sosta con rimozione coatta su tutta piazza della Libertà ad eccezione degli stalli riservati alle persone diversamente abili, dalle 8 alle 19; divieto di transito in via Don Minzoni da incrocio via Zara a piazza della Libertà, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, eccetto autorizzati, mezzi di soccorso, di polizia e residenti con permesso zona A.

