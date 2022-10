La sonda buca uno scantinato

Il danno in via Garibaldi

non è l’unico caso in centro

MACERATA - Il guasto provocato ieri all'antica conduttura dell'acqua è il secondo episodio nel giro di un paio di settimane. Il primo in via Santa Maria della Porta quando la ditta è arrivata nei locali sotto al livello stradale di un privato

11 Ottobre 2022 - Ore 17:46 - caricamento letture

Non solo la rottura di un’antica conduttura in via Garibaldi ieri, un paio di settimane prima un’altra sonda aveva finito per bucare uno scantinato di un’altra abitazione privata. Quanto accaduto ieri nel centro storico di Macerata durante i lavori di indagine geologica del sottosuolo per l’Università di Macerata non è stato l’unico caso. Ieri l’azienda che si sta occupando dei lavori ha perforato con una sonda una conduttura in ghisa risalente al 1890.

Questo ha provocato una notevole fuoriuscita di acqua per far fronte alla quale è stato necessario interrompere l’erogazione in alcune vie della zona. La situazione è poi tornata alla normalità in serata, dopo l’intervento dell’Apm.

Un paio di settimane fa una situazione simile. Sempre durante l’indagine geologica per Unimc, l’azienda che si stava occupando dei lavori in via Santa Maria della Porta con una sonda è arrivata dentro lo scantinato di un’abitazione privata che si trova sotto il livello della strada. Rischiando tra l’altro di bucare il frigorifero e con una perdita d’acqua importante in quel caso.

C’è chi fa notare che nel sottosuolo c’è una città nella città, che andrebbe salvaguardata.

(redazione CM)

© RIPRODUZIONE RISERVATA