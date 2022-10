La sonda delle indagini geologiche

rompe la conduttura del 1890

Tre vie del centro senz’acqua (Foto)

MACERATA - Il guasto in via Garibaldi, problemi anche in via Lauri e corso Matteotti. L'Apm è al lavoro, l'ad Piergiacomi: «Contiamo di ripristinare il servizio entro le 21»

Mezzo centro storico di Macerata è da ore senz’acqua a causa della rottura di una conduttura in via Garibaldi, davanti alla facoltà di Filosofia. Sono interessate dalla chiusura dell’approvvigionamento di acqua corso Matteotti, via Lauri, oltre a via Garibaldi.

A provocare la rottura è stata una indagine geologica effettuata da una società privata all’Università che per scansionare il sottosuolo, con una sonda, ha lesionato la conduttura in ghisa risalente al 1890. Questo ha provocato una notevole fuoriuscita di acqua per far fronte alla quale è stato necessario interrompere l’erogazione. Così le attività e le abitazioni della zona sono rimaste senz’acqua. E’ in corso l’intervento da parte di Apm per riparare il guasto e riprendere la regolare fornitura di acqua.

«Il guasto – spiega Giorgio Piergiacomi, amministratore delegato Apm – ha interessato una condotta che è anche cementata, quindi va messo il collettore per chiudere il foro. Pensiamo che per questa sera potremmo riaprire l’acqua. Un paio d’ore serviranno per la riparazione poi un’oretta per la riapertura, salvo ulteriori imprevisti per le 21 contiamo di ripristinare il servizio».

