Civitanova e Forenza,

un brindisi per il gemellaggio

UNITE - La delegazione dell'Unitre, con il presidente Marisa Castagna e il direttore della Coldiretti di Macerata Giordano Nasini, ha fatto visita al paese situato nel cuore del Vulture

11 Ottobre 2022 - Ore 12:53 - caricamento letture

Un brindisi per consolidare il gemellaggio tra Civitanova e Forenza, in provincia di Potenza, sottoscritto in città lo scorso 18 giugno. La delegazione dell’Unitre con il presidente Marisa Castagna e il direttore della Coldiretti di Macerata Giordano Nasini, hanno fatto visita a questo stupendo paese situato nel cuore del Vulture. Proprio per tale diversità, posizione geografica, di usi e tradizioni, il progetto è stati denominato “Mare e Monti”. «Ringraziamo il sindaco Franesco Mastandrea e tutta l’amministrazione comunale – dice Marisa Castagna – .Un grazie al presidente Unitre Salvatore Sileo e a tutto il direttivo. Ed infine un ringraziamento a tutti i Forenzesi per l’accoglienza calorosa riservataci. Grazie alle tenute Agricole Santojani dove abbiamo assaporato il gusto di vendemmiare e per averci fatto degustare i loro vini pregiati. Grazie dell’ospitalità della Masserie del Falco, struttura stupenda, grazie alla Azienda Lasi Agrizoo dei F. Lili Rocco Luigi e Luigi La si S. S. Agrico per averci fatto visitare la loro azienda».

«Questa nuova amicizia tra Civitanova e Forenza – si legge in un messaggio che il sindaco Fabrizio Ciarapica e l’assessore Barbara Capponi hanno voluto far recapitare agli abitanti di Forenza – è per noi motivo di grande orgoglio.A nome di tutta Civitanova esprimiamo profonda gratitudine all’Unitre per averci messo in contatto con questo piccolo borgo montano e aver reso possibile questa unione tra due territori lontani ma in realtà, soprattutto da oggi, molto vicini. Desideriamo promuovere questo scambio di conoscenza, di condivisione delle tradizioni, della cultura e del turismo ma anche dei nostri e dei vostri luoghi dove si respirano valori autentici come l’amicizia, il dialogo e la cordialità. Un legame all’insegna di quella positività che da sempre contraddistingue voi e noi. Vogliamo ringraziare ogni singolo abitante del piccolo borgo lucano. Gemellaggi come questi costituiscono un’importante occasione di conoscenza reciproca, di crescita e condivisione che ci riempiono d’orgoglio e con altrettanto orgoglio possiamo dire che Civitanova e Forenza resteranno “Amici per sempre”. Un caloroso saluto e un arrivederci a presto con l’impegno di incontrarci il prima possibile».

