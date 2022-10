Un largo dedicato a Mario Clementoni,

l’imprenditore dei giocattoli

«E’ stata una grande emozione»

POTENZA PICENA - La famiglia ha scelto di vivere questa occasione condividendo con i collaboratori e la collettività locale. Dopo l'initolazione si è svolto il convegno “Bambini e tecnologia. Percorsi da condividere”

9 Ottobre 2022 - Ore 13:10 - caricamento letture

Da ieri a Potenza Picena c’è Largo Mario Clementoni, un angolo dedicato alla figura di Mario Clementoni nel decimo anniversario dalla sua scomparsa. È stato un pomeriggio intenso ed emozionante quello di ieri in cui è stata scoperta la targa che intitola la via.

La famiglia Clementoni ha infatti scelto di vivere questa occasione condividendo con i collaboratori e la collettività locale un momento di ricordo, di confronto e divertimento per grandi e piccoli, organizzato in collaborazione e con il Patrocinio del Comune di Potenza Picena.

Dopo l’intitolazione di Largo Mario Clementoni (angolo tra via Marefoschi e Corso Vittorio Emanuele) si è svolto il convegno “Bambini e tecnologia. Percorsi da condividere”. L’evento condotto dal giornalista Roberto Tallei ha accolto le testimonianze del logopedista e pedagogista Paolo Cingolani e di Ilaria Zamboni, presidente Associazione Italiana Bambini e Genitori. Molto alto è stato l’interesse dei tanti genitori e insegnanti che hanno gremito l’Auditorum Scarfiotti in cerca di consigli e suggerimenti su un tema che impatta in modo importante sulla vita quotidiana delle famiglie di oggi.

«Insieme a mia madre e ai miei fratelli, abbiamo ritenuto doveroso tributare un ricordo corale ad un uomo che ha vissuto con grande intensità ed una forte dimensione etica il suo ruolo di imprenditore. È stato per noi tutti bello ed emozionante vivere la partecipazione di una comunità che ancora oggi lo ricorda con stima ed affetto» ha dichiarato Pierpaolo Clementoni.

«Quella di ieri non è stata solo l’apposizione di una targa, ma la celebrazione di una figura, come quella del nostro concittadino Mario Clementoni, e della sua grande missione imprenditoriale. Siamo davvero felici, come comunità, di aver potuto condividere questo momento così importante con la sua famiglia e con la sua azienda» ha dichiarato il sindaco di Potenza Picena, Noemi Tartabini.

In concomitanza con l’incontro all’Auditorium si è svolto “Alla scoperta della scienza”, un momento di gioco con la scienza dedicato ai bambini dai 5 ai 10 anni nella palestra A. Cittadini Belvedere Donatori di Sangue (Pincio).

«Mario Clementoni è stato un uomo e un imprenditore visionario – ha detto Paola Nicolini, assessora del Comune di Recanati, dove la Clementoni ha la sua storica sede – che ha compreso in anticipo sui tempi quanto il gioco possa essere un dispositivo importante per lo sviluppo dei bambini e delle bambine, e per il benessere anche in altre fasi e condizioni della vita. Nel comune di Potenza Picena è stato intitolato al signor Mario un Largo, nel cuore antico della città, a pochi passi dalla sua casa natale, che forse ha ascoltato i passi delle sue corse di bambino o visto le sue gare a rimpiattino. Possiamo imparare ancora molto dal signor Mario, le cui idee continuano a ispirare l’azienda Clementoni giochi, per cui ricordarlo rende merito alla sua figura, alla sua famiglia, e al suo operato».

© RIPRODUZIONE RISERVATA