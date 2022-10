Per comprare la droga

minacciò madre e nonni con un coltello:

31enne in carcere

COLMURANO - L’uomo, che ha già scontato parte della condanna per rapina, è ora sottoposto alla pena residua di due mesi di reclusione

Aveva minacciato madre e nonni con un coltello da cucina per ottenere 200 euro della pensione dei due anziani, destinati all’acquisto di eroina. I carabinieri della stazione di Urbisaglia hanno dato esecuzione all’ordine di carcerazione della Procura di Macerata nei confronti di un uomo di Colmurano, 31 anni, condannato per il reato di rapina. I fatti sono avvenuti nel settembre del 2017 (leggi l’articolo), all’epoca il tempestivo arrivo dei militari aveva consentito di bloccare il ragazzo che stava dando in escandescenze, sbraitando e brandendo il coltello in direzione dei parenti. L’uomo, che ha già scontato parte della condanna, è ora sottoposto alla pena residua di due mesi di reclusione nel carcere di Fermo.

