Frontignano e Bolognola,

un weekend di sole

tra bike park e dj set

EVENTI - Fine settimana in montagna, gli appuntamenti organizzati al rifugio e seggiovia Saliere Mountain Lounge e allo ZChalet. (Articolo promoredazionale)

7 Ottobre 2022 - Ore 11:45 - caricamento letture

Ultimo fine settimana di apertura della stazione estiva per gli impianti e il rifugio Saliere di Frontignano, mentre a Bolognola con lo ZChalet ormai punto di riferimento della montagna maceratese, si continuerà con le aperture tutti i fine settimana, aspettando la stagione invernale.

Francesco Cangiotti, ceo delle Funivie Bolognolaski, che gestisce Frontignano e Bolognola, racconta: «Queste belle giornate di sole e clima mite soprattutto in montagna, sono le condizioni ideali per godersi i bellissimi colori autunnali delle faggete che iniziano a tingersi di giallo e rosso. Ci attendiamo tanti amici e clienti in questo bel fine settimana di ottobre, con la seggiovia Saliere, Bike Park e Rifugio Saliere Mountain Lounge che vedranno a Frontignano l’ultimo weekend di apertura per concludere una stagione estiva nel complesso positiva. A fare da sfondo al Saliere Mountain Lounge e alla seggiovia che saranno aperti dalle 10 alle 18 c’è naturalmente il monte Bicco e monte Bove con le loro pendici ricoperte di faggete che in questi giorni si sono tinte di bellissimi colori autunnali.

Allo ZChalet di Bolognola invece si continuerà con le aperture del rifugio tutti i fine settimana di ottobre e novembre, aspettando l’arrivo della prima neve per iniziare la stagione invernale – sottolinea Cangiotti -. Domenica giornata di festa sulle terrazze dello Z in compagnia di Multiradio con la diretta live dalle 13 e a seguire dj set per l’aperitivo con chiusura alle 20. Le nostre terrazze esterne con vista che va dal mare alle cime dei Sibillini, sono sempre esposte al sole e ideali quindi anche per la tintarella autunnale e per godersi un buon panino con la salsiccia o un ottima polenta ai funghi.

Solo solo alcune delle nostre specialità che i nostri clienti potranno trovare nel menu, assieme ad una selezione di vini del territorio e ottimi cocktail e gin tonic. In programma nel corso del mese di ottobre e novembre anche escursioni nelle faggete per godere del bellissimo foliage e al rientro castagnata e vin brùlè; a breve il calendario autunnale con gli eventi in programma. Iniziati intanto sia a Frontignano che a Bolognolaski i preparativi per la stagione invernale con gli impianti e le piste ormai pronte per poter aprire alla prima neve. Domenica 9 ottobre si conclude anche la prevendita degli skipass stagionali sia per Bolognola sia per Frontignano che quest’anno ha visto un sensibile incremento in particolare nei residenti delle due vallate. www.frontignano360.it www.bolognolaski.it www.zchalet.it .

(Articolo promoredazionale)

