Chiazza d’olio sull’asfalto,

motociclista finisce in ospedale

TREIA - Il liquido è stato seminato da un trattore lungo la careggiata. Nulla di grave per il centauro

7 Ottobre 2022 - Ore 16:20 - caricamento letture

Olio lungo la carreggiata, motociclista cade e finisce in ospedale. È successo intorno alle 14 di oggi a Treia. Tutto parte da un trattore di una azienda agricola che andava in direzione di Chiesanuova.

Il mezzo ha iniziato a perdere olio e via via si è formata una chiazza lungo la carreggiata. Della cosa il conducente non si è accorto. Sul tratto di strada è passata una moto e il conducente a causa della chiazza sull’asfalto ha perso il controllo ed è caduto. Sul posto sono intervenuti 118, polizia locale e carabinieri della stazione di Apiro. Il motociclista è stato portato in pronto soccorso all’ospedale di Macerata, non è grave. Per occuparsi della messa in sicurezza è intervenuta la Sicurezza Ambiente dell’autocarrozzeria Giganti.

