I vandali “assetano” il parco

CIVITANOVA - Presa di mira la fontanella che si trova nell'area verde di via Boiardo

6 Ottobre 2022 - Ore 10:51 - caricamento letture

Vandalizzata la fontanella del parco di via Boiardo, a Civitanova. Ennesimo episodio di danneggiamento nel quartiere di San Marone dove i vandali hanno preso di mira la fontanella del parco pubblico, utilizzato soprattutto da bambini e da persone a spasso col cane.

Non è la prima volta che qualcuno la danneggia, rendendola inutilizzabile. Da circa una settimana il rubinetto non funziona, è stato quasi sradicato e nessuno è intervenuto per sostituirlo. I frequentatori del parco chiedono maggiori attenzione e un pronto intervento di sistemazione. Oltre a questo chiedono che siano individuati gli autori della bravata dal momento che nel parco sono presenti diverse telecamere che potrebbero mostrare le identità dei responsabili.

