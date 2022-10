L’amministrazione incontra i cittadini

MONTECASSIANO - Gli appuntamenti di ottobre: si inizia domani alle 21,15 nei locali dell’ex bar di Vissani

5 Ottobre 2022

A Montecassiano riprendono gli incontri periodici di informazione e ascolto promossi dall’amministrazione comunale. Gli appuntamenti in cartellone per il mese di ottobre sono cinque e si terranno tutti alle ore 21.15.

Il primo è in programma per domani nei locali dell’ex bar di Vissani. Venerdì l’incontro sarà dedicato ai residenti di Sambucheto e il confronto avverrà al Centro socio-educativo. Giovedì 13 ottobre i rappresentanti dell’amministrazione comunale incontreranno i residenti della frazione di Sant’Egidio al circolo Acli, mentre il giovedì successivo, 20 ottobre, sarà la volta degli abitanti di Vallecascia al circolo “O. Cassia”. «Gli incontri – spiega l’amministrazione – rappresentano un’occasione per fare il punto sulla situazione dei singoli centri abitati, per presentare il lavoro svolto e ascoltare gli input da parte dei residenti, confrontarsi su necessità e istanze da parte degli abitanti e informare su progetti e lavori in corso o in programma nelle singole realtà».

