CASTELRAIMONDO - Tre giornate ricche di appuntamenti nella frazione per il percorso artistico pensato da Ambra Lorito, con presenze anche da fuori regione. La soddisfazione del sindaco Leonelli

Un borgo che è tornato a popolarsi di giovani e famiglie per un percorso artistico unico e vario. Tre giornate ricche di appuntamenti nella frazione di Castel Santa Maria di Castelraimondo per “Suoni delle terre mutate”, percorso tra arte e suoni ideato da Ambra Lorito e sostenuto dall’amministrazione comunale che ha partecipato all’inaugurazione di venerdì sera insieme a tantissime persone arrivate anche da diverse parti d’Italia (si sono registrate presenze da Venezia alla Sicilia).

Un bel successo per le varie iniziative distribuite da venerdì a domenica. «Il progetto è nato dal territorio per il territorio, con la partecipazione di artisti locali e internazionali e allo stesso tempo degli abitanti della frazione – spiega l’artista e organizzatrice Ambra Lorito – Il tema di questa prima edizione è la mutevolezza e le opportunità che possiamo trovare in natura. Il percorso si è sviluppato nelle vie concentriche del borgo, le opere si sono fuse con il contesto di Castel Santa Maria. Per me è stato molto bello vedere la collaborazione di tante persone che con rispetto ci hanno aiutato nell’organizzazione, nonostante la pioggia, il vento e gli imprevisti del caso. Sono grata ai 26 abitanti della frazione, alle istituzioni, agli artisti, agli amici e a tutti coloro che hanno collaborato».

Grande soddisfazione per il sindaco Patrizio Leonelli che ha partecipato insieme al resto dell’amministrazione comunale al taglio del nastro di venerdì: «Ambra ha ridato vita a uno dei borghi più belli delle Marche – spiega il primo cittadino – siamo grati a lei per il suo lavoro e per aver scelto la nostra realtà per vivere e realizzare questa bellissima manifestazione». Il Comune di Castelraimondo come sempre si conferma sensibile e attento agli eventi organizzati nel territorio, specialmente quando il fine è nobile e l’offerta di qualità.

«Quando ho conosciuto Ambra nel suo studio ho percepito subito una grande forza, per questo abbiamo deciso di sostenerla fin dall’inizio – conferma l’assessore alla Cultura Elisabetta Torregiani -. È venuto fuori un evento unico, unico come il borgo di Castel Santa Maria. Questa manifestazione vuole rivitalizzare la frazione, con l’intento di far capire che qui si respira un’aria diversa, si vive con la natura per la natura». Fondamentale l’appoggio della Regione Marche. «Il Consiglio Regionale sposa a pieno progetti come questo che portano a far conoscere piccoli borghi a livello internazionale – commenta il consigliere Renzo Marinelli – è stato bellissimo accogliere a Castelraimondo artisti da tutto il mondo e turisti da tutta Italia».

