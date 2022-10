Contributi per l’affitto,

bando del Comune

MORROVALLE - Le domande vanno presentate entro le 13 del 20 ottobre, ecco chi può partecipare

4 Ottobre 2022 - Ore 14:49 - caricamento letture

È stato pubblicato nei giorni scorsi il bando per la concessione di contributi per l’affitto. Possono presentare domanda di contributo le persone in possesso di un contratto di locazione regolarmente registrato relativo ad alloggio di abitazione civile, di proprietà privata o pubblica, ad eccezione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata che abbiano un canone mensile, al netto degli oneri accessori, non superiore a 600 euro. Il bando è riservato a cittadini, residenti nel territorio comunale di Morrovalle, di nazionalità italiana o di uno Stato aderente all’Unione Europea, mentre i cittadini extracomunitari sono ammessi solo se in possesso di regolare permesso o carta di soggiorno e se residenti da almeno 10 anni continuativi nel territorio nazionale o da almeno cinque anni continuativi nella Regione Marche. Il richiedente o un componente del nucleo familiare non devono essere titolari del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo e può avere un valore Isee di fascia A (6.085,43 euro) o fascia B (12.170,86 euro).

La domanda di contributo dovrà essere redatta in carta semplice utilizzando esclusivamente gli appositi modelli in distribuzione presso l’Ufficio Urbanistica del Comune o scaricabili dal sito internet del Comune di Morrovalle all’indirizzo www.comune.morrovalle.mc.it . La domanda va di regola presentata dal titolare del rapporto locativo. Qualora presentata da persona diversa, avente comunque residenza anagrafica nel medesimo alloggio, è richiesta dichiarazione che nessun altro soggetto residente nell’appartamento abbia presentato richiesta di contributo. Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati in copia fotostatica i seguenti documenti: dichiarazione sostitutiva unica Isee; per i cittadini di uno stato non aderente all’Unione Europea, permesso/carta di soggiorno di tutto il nucleo familiare, nonché certificazione attestante la residenza da almeno dieci anni continuativi nel territorio nazionale o cinque anni continuativi nella Regione Marche; contratto di locazione relativo all’alloggio per il quale si chiede il contributo, regolarmente registrato; per chi dichiara l’esistenza di una situazione di handicap o di invalidità, copia della relativa certificazione rilasciata dalle competenti autorità; ricevute di pagamento del canone di locazione corrisposto nell’anno 2021; documento di identità del sottoscrittore in corso di validità (nell’ipotesi di sottoscrizione non apposta in presenza del dipendente addetto). I contributi sono determinati in misura tale da ridurre l’incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore Isee fino al 50% entro il limite massimo di 1.217,86 euro annui. Il termine di presentazione delle domande è fissato per il 20 ottobre alle 13.

