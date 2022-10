Vincisgrassi, parte da Foligno

il percorso di Tipicità Evo

IL PIATTO maceratese, realizzato per l’occasione dall’istituto alberghiero “Varnelli” di Cingoli, è stato protagonista nell'ambito della manifestazione “I primi d'Italia”

3 Ottobre 2022 - Ore 15:44 - caricamento letture

Parte da Foligno il percorso di Tipicità Evo 2022 (19 e 20 novembre a Macerata), con un evento speciale dedicato ai Vincisgrassi alla maceratese, nell’ambito della manifestazione “I primi d’Italia”. Nel centralissimo auditorium di Santa Caterina, un folto pubblico di blogger, giornalisti e amministratori ha partecipato, sabato primo ottobre, al debutto nazionale dei Vincisgrassi alla maceratese Stg (Specialità tradizionale garantita). Presenti, a Foligno, l’assessore alle Attività Produttive Laura Laviano e il direttore di Tipicità Angelo Serri.

«Da qualche mese questa pietanza che rappresenta l’essenza della nostra cultura gastronomica, è stata riconosciuta dall’Europa come meritevole della prestigiosa denominazione di Specialità tradizionale garantita – ha spiegato Laviano -. Grazie al comitato che ha lavorato per questo risultato, formato da Provincia, Comune, Camera di Commercio, Associazione Cuochi Macerata, le due Università di Camerino e Macerata, l’Accademia della Cucina Italiana e l’Istituto Alberghiero di Cingoli, oggi il nostro territorio dispone di un potentissimo ambasciatore, riconosciuto e certificato, che può rappresentare un volano per tutta l’offerta territoriale».

«I nuovi collegamenti tra Foligno e le Marche – ha sottolineato Serri – ci consentono oggi di pensare in modo più ampio alla valorizzazione dei nostri territori, con scambi reciproci e collaborazioni come questa che alimentano l’attrattività complessiva dell’area e delle tante qualità che caratterizzano l’Italia di mezzo».

Un tripudio ha accolto la degustazione guidata dei vincisgrassi, realizzati per l’occasione dall’istituto alberghiero “Varnelli” di Cingoli e sapientemente illustrati da Letizia Carducci e Iolanda Marchegiani dell’associazione Cuochi. Presente anche Valeria Belelli, responsabile dell’organismo di controllo Amap, che ha illustrato il percorso a garanzia della denominazione. Ad accompagnare i Vincisgrassi Stg, i vini dell’azienda agricola Lucarelli Luigi di Gualdo, un omaggio alle aree interne del maceratese.

© RIPRODUZIONE RISERVATA