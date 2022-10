Tamponamento lungo la Provinciale,

auto scagliata in avanti per 30 metri

CIVITANOVA - Incidente attorno alle 19 lungo la provinciale 485. Illesi i conducenti, è intervenuta l'ambulanza per un passeggiero, le sue condizioni non sono gravi

3 Ottobre 2022

Violento tamponamento lungo la strada provinciale 485 a Civitanova. Incidente attorno alle 19 all’altezza del vivaio Torresi in direzione di Montecosaro.

Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale di Civitanova due Fiat Punto sono andate a sbattere, un tamponamento piuttosto violento che ha scagliato una delle due Punto in avanti di circa 30 metri. Le due vetture sono finite ai margini della carreggiata sopra uno spazio verde. Illesi i conducenti, lievemente ferito uno dei passeggeri per i quali è intervenuta un’ambulanza, ma le sue condizioni non sono gravi. Sul posto la polizia municipale.

(foto De Marco)

