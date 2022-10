Col furgoncino in una scarpata,

dipendente del Cosmari a Torrette

CAMERINO - L'uomo, M. N., 63 anni, ha perso il controllo del veicolo lungo la provinciale 132. E' stato soccorso con l'eliambulanza, non sarebbe in condizioni gravi

Furgoncino del Cosmari esce di strada, il conducente portato in eliambulanza all’ospedale di Torrette, ad Ancona. L’incidente è avvenuto intorno alle 13 sulla provinciale 132 in località Baregnano che si trova tra Camerino e la frazione Sfercia. Il conducente, M. N., 63 anni, stava facendo il giro della raccolta differenziata quando ha perso il controllo del mezzo che è poi uscito di strada ed è finito sul principio di una piccola scarpata erbosa a lato della carreggiata. L’uomo è stato soccorso dal 118 e dai vigili del fuoco. Il personale dell’emergenza sanitaria ha chiesto l’intervento dell’eliambulanza. Nel frattempo i vigili del fuoco hanno estratto il ferito dal furgoncino. Poi l’uomo è stato trasportato all’ospedale di Torrette, ad Ancona. Non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Camerino che si sta occupando degli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente. Non risultano coinvolti altri veicoli.



