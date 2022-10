Cbf Balducci, nuovo test:

a Macerata arriva Perugia

VOLLEY A1 - Sabato allenamento congiunto in vista della prima di campionato, in programma il 23 ottobre a Novara

3 Ottobre 2022

Settimana numero 7 di preparazione pre-campionato al via domani per Cbf Balducci Hr Macerata. Le ragazze di Luca Paniconi, reduci dai due giorni di riposo concessi dallo staff tecnico, si ritroveranno al Banca Macerata Forum per una doppia seduta di martedì: pesi al mattino e tecnica al pomeriggio. Si avvicina sempre più il via ufficiale al campionato di Serie A1 femminile in programma il prossimo 23 ottobre con la trasferta sul campo di Novara, mentre l’esordio casalingo è previsto per mercoledì 26 ottobre contro Perugia.

E proprio con la formazione umbra è in arrivo un importante nuovo test per le arancio-nere: Fiesoli e compagne svolgeranno infatti un allenamento congiunto con le ragazze di Perugia al Banca Macerata Forum sabato prossimo 8 ottobre (inizio riscaldamento ore 16.15). Si tratta della quinta e penultima occasione per la Cbf Balducci Hr di confrontarsi con un’altra formazione prima dell’avvio della regular season di Serie A1: con Perugia si bisserà, stavolta in trasferta, nel pomeriggio di domenica 16 ottobre. In archivio già ci sono i test effettuati con Sant’Elia (A2), San Giovanni in Marignano (A2) e il doppio appuntamento con il Vallefoglia (A1). Banchi di prova importanti che hanno già fornito diverse indicazioni a coach Luca Paniconi sulla strada dell’esordio nel massimo campionato.

