“Le note delle Eccellenze”,

Bcc Recanati e Colmurano

premia gli studenti

BORSE DI STUDIO - Le premiazioni di alunne e alunni che hanno concluso con merito il percorso di studi della scuola secondaria di primo grado, della scuola secondaria di secondo grado e dell’università

30 Settembre 2022 - Ore 15:39 - caricamento letture

Il maltempo non ha fermato i tanti giovani e le loro famiglie che sono arrivati in piazza Giacomo Leopardi per partecipare all’evento “Le note delle Eccellenze”, organizzato dalla Bcc di Recanati e Colmurano per la premiazione dei giovani studenti che si sono distinti per merito nel loro percorso di studio.

Una scelta che rinnova la tradizione della Bcc di sostenere il futuro dei giovani del territorio. La pioggia non ha consentito di utilizzare il maestoso palco allestito, oltre che per la premiazione, anche per l’esibizione musicale della band Nova composta da giovani recanatesi e degli allievi delle scuole di danza locali. La scenografica piazza di Recanati ha lasciato spazio alla splendida e storica Aula Magna del palazzo municipale di Recanati, all’interno della quale si è celebrata la consegna degli attestati di merito, con la conduzione di Giusy Minnozzi e Luca Eboli di Multiradio Vive con Te, che hanno alternato momenti celebrativi ad intrattenimento ed interviste dei giovani premiati. Le premiazioni degli studenti che hanno concluso con merito il percorso di studi della scuola secondaria di primo grado, della scuola secondaria di secondo grado e dell’università sono state precedute dal saluto del presidente Sandrino Bertini, del direttore generale Davide Celani e dell’Assessore alla Cultura Rita Soccio, si è dato il via alla consegna degli attestati premiando nel dettaglio i giovani.

«Abbiamo ricreato un legame fortissimo con il territorio – ha dichiarato il presidente Bertini – e stiamo cercando di rafforzare la relazione e l’empatia anche con le fasce più giovani che rappresentano il nostro futuro». A conferma, il direttore Celani ha sottolineato come «La Bcc di Recanati e Colmurano è una banca per i giovani, ai quali vuole dare sostegno creando nuove opportunità, nella consapevolezza che i giovani rappresentano un elemento trainante per la crescita del territorio e della società».

Per la Bcc di Recanati e Colmurano guardare al futuro non significa esclusivamente attenzione ai processi di digitalizzazione e innovazione, quanto piuttosto, profonda considerazione e vicinanza alle esigenze e ai bisogni del territorio, dei soci e dei giovani. La manifestazione si inserisce nell’ambito delle diverse iniziative organizzate dalla Bcc per celebrare i 70 anni di attività, avviate il 9 settembre scorso all’Orto del Colle dell’Infinito e che proseguiranno con il convegno sul tema del Pnrr dal titolo “Dalla digitalizzazione alla transizione ecologica nelle Pmi” in programma giovedì 27 ottobre nell’aula magna dell’ università di Macerata, per concludersi con la seconda edizione di “BCinCin”, il brindisi della Banca insieme a tutti i soci e i clienti, in programma sabato 17 dicembre, sotto il loggiato comunale e all’interno dell’atrio comunale, arricchito dalla presenza di eccellenze enogastronomiche del territorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA