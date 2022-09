Appropriazione indebita della contabilità,

assolto consulente d’azienda

IN AULA - Il professionista, Gherardo Staffolani, 74 anni, era imputato al tribunale di Macerata. Il giudice lo ha prosciolto con formula piena, accogliendo la linea della difesa (in foto l'avvocato Sergio Del Medico)

Consulente d’azienda sotto accusa per appropriazione indebita della documentazione contabile di due aziende che seguiva, assolto. L’imputato, Gherardo Staffolani, 74enne, residente a Montelupone, era imputato al tribunale di Macerata. L’accusa (pm Raffaela Zuccarini) gli contestava i fatti in qualità di contabile della Nuova Paperbox srl e della Gioconda srl. Si sarebbe appropriato della documentazione contabile delle due società. Si parlava di registri Iva, registri beni ammortizzabili, libro giornale, partitari, inventari, fatture di acquisto, fatture di vendita, estratti bancari, dichiarazioni fiscali, documenti in materia di lavoro. Per la Gioconda si tratta di documenti degli anni 2011-2018, per la Nuova Paperbox per gli anni 2016-2018. I fatti contestati risalgono al 13 settembre 2018. Il processo si è chiuso mercoledì davanti al giudice Daniela Bellesi. Il legale del commercialista, l’avvocato Sergio Del Medico, ha sostenuto che non ci fosse il dolo e il giudice ha assolto l’imputato «perché il fatto non costituisce reato».

